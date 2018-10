Povestea lui Aurel, ardeleanul ajuns primar in Spania

Paramo de Boedo nu este o localitate mare. Se afla in partea de nord a Spaniei, are 100 de locuitori si 28 de kilometri patrati. La alegeri, primarul Truta a primit 53 de voturi din 81.

Libertatea: Sunteti primarul localitatii Paramo de Boedo. Cum i-ati convins pe spanioli sa va aleaga? Ce fel de campanie electorala ati dus? Aurel Truta: Locuiesc in Paramo de Boedo de 12 ani. Ne stim foarte bine unul pe celalalt, iar oamenii m-au ales nu pentru campania pe care am dus-o, pentru ca practic nici n-am avut campanie. M-am inscris in cursa in ultima zi de depunere a candidaturii. Am avut si contracandidat. Oamenii m-au ales pentru ca ma stiau ca om, nu a contat ca sunt roman. Am candidat pe lista Partidului Popular Spaniol.

Stiu ca sunteti un primar neremunerat...

Da, o sa va explic cum sta treaba. In general, primarii localitatilor care au pana la 5.000 de locuitori nu sunt remunerati. Asa e obiceiul in Spania: primarul nu-si pune salariu. Mai ales ca toti au si alt loc de munca, traiesc din altceva in afara primariei. Sunt foarte putini primari de localitati mici care iau bani.

Cum stabiliti prioritatile comunitatii care v-a ales? Exista un consiliu, asa cum e in Romania ? Cum se iau deciziile?

Avem secretara, avem persoane angajate pentru curatenie si in fiecare an se angajeaza firme pentru a duce la bun sfarsit proiectele. In functie de necesitatile comunitatii, stabilim proiectele. Intr-un an decidem sa facem doua drumuri, in altul sa renovam instalatiile. Proiectele se fac o singura data pe an si apoi trebuie duse la capat. Mandatul meu e pe 4 ani, sper sa apuc sa fac tot ce mi-am propus. In Spania pastreaza traditiile: „Avem si afumatoare aici"

V-ar placea sa reveniti in Romania?

Desigur! Nu stiu in cat timp, dar mi-ar placea sa revin acasa. Tuturor romanilor care plecam departe de tara ne-ar placea sa ne intoarcem. Dragostea de tara si de casa nu se pot uita.

Si de ce nu o faceti inca? Ce va tine pe loc?

Trebuie sa se produca o schimbare si cred ca schimbarea a inceput. Ma refer la salarizare. Cand am plecat eu din tara, acum 19 ani, salariile erau foarte mici. De asta am decis sa plec. Acum, au mai crescut. Se poate trai decent in Romania, insa nu in toate domeniile.

Sunt multe domenii ramase in urma, sunt constient ca schimbarea nu se poate face in 2-3 ani si am incredere ca in timp lucrurile se vor schimba si ca se va putea trai decent si in tara mea.