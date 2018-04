Povestea lui Sfarmă-piatră din Prahova care si-a sapat o locuinta cu 7 incaperi in stanca

Un barbat din Prahova si-a sapat o locuinta in peretele unui deal din comuna Tataru. "Casa" scobita in piatra are mai multe incaperi, iar in interior este o temperatura constanta pe tot parcursul anului.

Un barbat din Prahova si-a sapat o locuinta in peretele unui deal din comuna Tataru. "Casa" scobita in piatra are mai multe incaperi si pastreaza o temperatura constanta pe tot parcursul anului. Vasile Serban, de 63 de ani, a vrut sa faca un adapost, apoi, proiectul s-a tot dezvoltat. In final, a devenit o casa in toata regula. Vasile a dus acolo o saltea, o masa si scaune.

In locuinta sapata in piatra, barbatul a amenajat chiar si un mic altar, dar si un dormitor. In comuna Tataru exista un monument istoric de la care se pare ca s-a inspirat domnul Vasile. Este vorba despre schitul rupestru "La Chilii", datand din secolul al XVI-lea, care este, de fapt, un sir de incaperi sapate in piatra, in care pe vremuri stateau calugarii.