Prefectul Capitalei spune că a semnat ordinul de evacuare după 12 noaptea. Intervenția jandarmilor a început puțin după ora 11.00 noaptea

Speranţa Cliseru a precizat că "nu are ce să îşi reproşeze şi nu are niciun regret" legat de incidentele de la protestul din 10 august. Ea a fost invitată, lui, la Senat, la comisia de apărare, alături de maiorul Laurenţiu Cazan, coordonatorul acţiunii Jandarmeriei la protestul Diasporei, pentru a prezenta concluziile acţiunii din 10 august, însă audierea a fost suspendată, din lipsă de cvorum.

'Violenţele care necesitau restabilirea ordinii publice s-au întâmplat mult mai târziu, când s-a dat foc la fel de fel de elemente de mobilier urban. Nu are importanţă unde erau. (Ordinul - n.r.) era de restabilirea ordinii publice. Nu putea să eliberăm un spaţiu şi pe străzi să se întâmple acte de vandalism sau de terorism. Cred că era după 12 noaptea (când am semnat ordinul - n.r.) Nu ştiu ce spune MAI şi eu spun ce spun eu', a spus Speranţa Cliseru, la comisia de apărare din Senat.

Afirmaţia prefectului Capitalei se află în contradicţie cu cea a ministrului de Interne, Carmen Dan, care anunţa, într-o conferinţă de presă, cronologia evenimentelor din data de 10 august.

'Până la ora 22.00 au fost efectuate avertizări sonore, la 22.02 făcându-se ultima somaţie, interval de timp suficient pentru ca protestatarii să poată părăsi piaţa. La ora 23.11 s-a făcut intervenţia pentru restabilirea ordinii publice pentru eliminărea riscului de pericol pentru participanţi, mai ales cu o armă fusese sustrasă de la un jandarm. La ora 1.15 ordinea publică a fost restabilită', spunea şefa de la Interne, Carmen Dan, despre evenimentul din 10 august.

Și purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei, Marius Miliatru, spunea, la o zi de la incidente, că Jandarmeria a primit aprobare să intervină în forţă la ora 23.11. „Este ordinul de intervenţie semnat de prefectul Capitalei. Din acel moment, s-au luat măsuri gradual astfel încât să se evacueze zona", a spus Militaru.

Prefectul Capitalei: 'Eu nu m-am aflat în centrul de comandă!'

Speranţa Cliseru a ţinut să transmită că nu s-a aflat în centrul mobil de comandă, în ziua protestului Diasporei, ci „într-o clădire din clădirile care aparţin de guvern'.

„Am fost în locul în care am fost convocată. Am venit cu maşina, am intrat într-o clădire şi apoi am plecat de acolo cu maşina acasă. Nu m-am deplasat prin Piaţă. În timpul manifestărilor nu am luat legătura cu doamna ministru (al Afacerilor Interne - n.r.). Am discutat cu doamna ministru mult mai devreme, de manifestaţie. (...) Informaţiile au fost cele furnizate de Jandarmerie, care spuneau că trebuie restabilită ordinea publică la acel moment. (...) Ordinul este de evacuare a Pieţei, de restabilire a ordinii publice. Jandarmeria a procedat strict conform cu atribuţiile lor. Nu a avut niciun ordin greşit. Că au fost nişte cazuri izolate sau ceea ce s-a întâmplat acolo..., dar Jandarmeria a făcut ceea ce trebuia să facă, conform legii Jandarmeriei. Am văzut imaginile pe care le-aţi văzut şi dvs, nu am văzut nimic altceva, că nu a fost vreo dotare specială. Eu nu m-am aflat în centrul de comandă. (...) În centrul mobil au fost persoanele care trebuiau să fie. Eu m-am aflat într-o clădire care aparţine de Guvern, dar nu clădirea Guvernului, în spatele Pieţei. Mai erau şi colegi de la Jandarmerie. Eu nu am beneficiat de fluxul informaţional intern", a precizat Speranţa Cliseru. 'Nu am ce să regret, pentru că acel ordin respectă legislaţia, mi-am făcut datoria, împreună cu cei din conducerea Jandarmeriei. Este confom legii, când sunt atacaţi, au ordine să acţioneze şi fără să aibă aprobarea Prefectului. (..) Jandarmii puteau acţiona şi fără ordin', a spus Cliseru.

Ea a precizat că jandarmii nu veneau să îi dea ei raportul şi eu conducea ea operaţiunile, dar că 'trebuie să colaborăm între înstituţii pentru a restabili ordinea publică'.

'Instituţiile trebuie să colaboreze, de aceea şi legislaţia prefectului prevede că prefectul interacţionează cu forţele de ordine publică pentru a restabili ordinea; şi în legislaţia dumnealor scrie de prefect. De aceea legiuitorul a făcut să nu rămână pe o instituţie să ia nişte decizii în aceste momente. (...) Pentru restabilirea ordinii publice după ora 23,00 când se impunea, pentru că şi organizatorul a spus că va fi până la ora 23,00. (...) Violenţele care s-au întâmplat şi necesitau restabilirea ordinii publice s-au întâmplat mult mai târziu, când s-a dat foc unor elemente de mobilier urban. (...) Nu putem să eliberăm un spaţiu al Pieţei Victoria şi pe străzi să se întâmple acte de vandalism, de terorism", a susţinut prefectul. 'Când s-a restabilit ordinea, am fost informată şi am plecat spre casă. Cred că era între 3 şi 4 dimineaţa', a mai spus aceasta.

Speranţa Cliseru a fost deranjată de întrebările presei, precizând că este vorba despre un 'lucru grav care s-a întâmplat şi pe care jurnaliştii încearcă să îl aducă în derizoriu'.

'Nu cred că este cazul să facem aici circotecă, trebuie să respectăm instituţiile statului, instituţia prefectului şi a Jandarmeriei, pentru că mai avem nevoie de ele. Nu are importanţă că eu sunt prefect acum. (..) Nu este corect ceea ce faceţi. Doamna ministru, nu ştiu ce a spus, eu ştiu ce am făcut eu acolo. Dacă dumneaei nu a coordonat, trebuie să o întrebaţi, nu pot eu să spun dacă a coordonat sau nu', a mai spus prefectul.

Pe 10 august. 100.000 de persoane au participat la mitingul diasporei, care s-a transformat, după ora 23:00, într-o veritabilă luptă de stradă între jandarmi şi o parte dintre protestatari. Oamenii legii au folosit gaze lacrimogene, petarde şi tunuri cu apă pentru a goli Piaţa Victoriei de protestatari.

Victime au căzut şi protestatari nevinovaţi, care nu au provocat forţele de ordine.

Totodată, în incidentele violente din Piaţa Victoriei au fost răniţi şi doi jandarmi, cărora le-au fost furate armele. În total 452 de persoane au fost rănite, iar peste 60 au fost duse la spital.

Jandarmeria Română a explicat, într-o conferinţă de presă, măsurile luate de forţele de ordine pentru evacuarea oamenilor din Piaţa Victoriei.

Jandarmeria a susţineutcă acţiunile au fost justificate şi că intervenţia forţelor de ordine a fost una moderată. Reprezentanţii instituţiei susţin că de vină pentru incidentele violente sunt şi participanţii la protest, care au refuzat să părăsească Piaţa Victoriei, după ce s-au făcut somaţiile.