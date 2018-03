PREMIILE Cesar 2018: Pelicula care a cucerit şase trofee "120 battements par minute"

Lungmetrajul "120 battements par minute", de Robin Campillo, a fost marele câştigător, cu şase trofee, printre care şi cel pentru cel mai bun film, la cea de-a 43-a gală a premiilor César - considerate Oscarurile franceze -, care a avut loc vineri seară, la Paris, potrivit Le Monde.

Lungmetrajul "120 battements par minute/ 120 BPM", de Robin Campillo, recompensat cu marele premiu al juriului la ediţia de anul trecut a Festivalului de la Cannes şi propunerea Franţei pentru premiile Oscar 2018, porneşte de la fapte reale - acţiunile organizaţiei civice Act Up din Franţa anilor 1990 -, pentru a vorbi, în cele din urmă, despre o temă cât se poate de actuală: trezirea din letargie a acelei pături din societate indiferentă la marile probleme sociale care o înconjoară. Act Up este considerată a fi precursoarea mişcărilor civice de după anii 2000 care au condus la obţinerea unor drepturi fundamentale pentru diferite grupuri de minorităţi - de la cele sexuale la cele civice.

Iniţiată în Statele Unite şi extinsă în toată lumea, cu o organizare extrem de vizibilă şi eficientă în Franţa, se consideră că Act Up a pregătit terenul pentru teme actuale de astăzi - de la căsătoria între persoane de acelaşi sex şi până la campania de stopare a agresiunilor sexuale în industria de film.

În plină epidemie, grupul de acţiune Act Up s-a implicat în viaţa publică, combătând prejudecata că SIDA este boala persoanelor de la periferia societăţii şi convingând opinia publică şi autorităţile de importanţa metodelor de prevenire a acestei maladii şi a tratamentului. Dincolo de tema principală, "120 BPM" este o poveste sensibilă de dragoste, plină de forţă şi vitalitate, de emoţie şi compasiune, filmul fiind aplaudat la scenă deschisă la Cannes minute în şir şi considerat de revista Variety o înduioşătoare combinaţie între o autobiografie plină de emoţie şi dramatism, un manifest politic şi un erotism bulversant şi copleşitor.

Filmul lui Robin Campillo, care obţinuse 13 nominalizări la premiile César, a primit în total şase trofee, printre care şi cele pentru cel mai bun actor în rol secundar (Antoine Reinartz) şi cel mai bun actor debutant (Nahuel Pérez Biscayart).

De asemenea, filmul "Au revoir là-haut", de Albert Dupontel, care primise tot 13 nominalizări, a obţinut cinci premii, printre care şi cel pentru cea mai bună regie.

Invitaţii de la gala premiilor César 2018 au purtat în piept panglici albe, în semn de solidaritate faţă de mişcarea #MeToo, care militează împotriva hărţuirii sexuale.

Vedetele industriei de film franceze au urmat astfel exemplul invitaţilor galelor Globurilor de Aur şi BAFTA de anul acesta, care au ales să poarte ţinute negre pe covorul roşu. De asemenea, la gala premiilor Grammy, invitaţii au purtat trandafiri albi.

Alain Terzian, preşedintele L'Académie des Arts et Techniques du Cinéma, care decernează prestigioasele trofee César, a anunţat, săptămâna aceasta, că actriţa franco-americană Tonie Marshall a venit cu ideea ca la gală vedetele să poarte în piept aceste panglici albe, pentru a sprijini o fundaţie franceză ce militează împotriva violenţelor la care sunt supuse femeile.

Marţi, aproximativ o sută de personalităţi franceze, printre care actriţele Vanessa Paradis, Julie Gayet, Anna Mouglalis, Adèle Haenel, Camélia Jordana, Sandrine Bonnaire, scriitoarea Leïla Slimani şi regizoarea Tonie Marshall, au lansat un apel la donaţii pentru ajutorarea femeilor victime ale violenţei, inspirându-se din iniţiativa Time's Up de la Hollywood. Mişcarea #MaintenantOnAgit a fost lansată de Fondation des femmes, iar apelul a fost publicat în cotidianul Libération. Fondurile strânse vor fi donate unor asociaţii care oferă sprijin juridic femeilor victime ale violenţelor sexuale şi sexiste. Mişcarea are ca simbol această panglică albă care a fost şi emblema galei César 2018.

Iniţiativa Time's Up a fost lansată de aproximativ 300 de vedete, printre care Natalie Portman, Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Meryl Streep şi Jennifer Lawrence. Asociaţia îşi doreşte să apere victimele abuzurilor sexuale, nu numai pe cele de la Hollywood, ci şi pe cele din domenii mai puţin "glamour", precum restaurante şi agricultură.

Peste o sută de femei, printre care actriţe precum Rose McGowan şi Gwyneth Paltrow, l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărţuire sexuală, viol sau agresiune, în urma apariţiei, la începutul lunii octombrie 2017, a unui articol în The New York Times în care erau oferite detalii cu privire la mai multe plângeri pe numele producătorului de film. Weinstein a negat acuzaţiile, dar este subiectul mai multor anchete ale poliţiei americane şi britanice. Producătorul, care face tratament pentru dependenţa de sex, nu a fost încă pus sub acuzare.

În urma acuzaţiilor, în SUA a fost iniţiată o mişcare online, la care participă milioane de femei. Acestea au vorbit pe Facebook şi pe alte reţele sociale despre traumele pe care le-au suferit din cauza experienţelor de hărţuire sexuală sau abuz şi au folosit hashtag-ul "#MeToo" ("Şi Eu", n.r.). Mai multe personalităţi s-au alăturat campaniei sociale din mediul online, între acestea numărându-se Lady Gaga şi actriţele Anna Paquin şi Evan Rachel Wood. În plus, au fost şi bărbaţi care s-au implicat în acest demers, între aceştia fiind actorul Javier Munoz.

Vineri seară, şi gazda evenimentului, umoristul Manu Payet, a amintit de fenomenul hărţuirii sexuale care există şi în cinematografia franceză şi a cerut invitaţilor la eveniment să se ridice în picioare pentru a-şi expune panglicile albe cu care şi-au accesorizat ţinutele.

Gala César 2018, prezidată de actriţa şi cântăreaţa Vanessa Paradis, a avut loc la Sala Pleyel din Paris şi a fost dedicată actriţei Jeanne Moreau, care a murit în iulie 2017, la vârsta de 89 de ani. La gală au mai fost omagiaţi starul muzicii rock franceze Johnny Hallyday, care a murit în decembrie 2017, la vârsta de 74 de ani, precum şi actorul Jean Rochefort (1930 - 2017).

De asemenea, la gala de vineri, actriţa spaniolă Penélope Cruz, care a venit acompaniată de soţul ei, actorul Javier Bardem, a primit un premiu César onorific pentru întreaga carieră.

Anul trecut, premiul César pentru cel mai bun film i-a revenit producţiei "Elle", de Paul Verhoeven.

Lista câştigătorilor premiilor César 2018:

Cel mai bun film: "120 battements par minute", de Robin Campillo

Cel mai bun regizor: Albert Dupontel ("Au revoir là-haut")

Cea mai bună actriţă în rol principal: Jeanne Balibar ("Barbara")

Cel mai bun actor în rol principal: Swann Arlaud ("Petit paysan").

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Sara Giraudeau ("Petit paysan")

Cel mai bun actor în rol secundar: Antoine Reinartz ("120 battements par minute")

Cea mai bună actriţă debutantă: Camélia Jordana ("Le Brio")

Cel mai bun actor debutant: Nahuel Pérez Biscayart ("120 battements par minute")

Cel mai bun scenariu original: Robin Campillo ("120 battement par minute")

Cel mai bun scenariu adaptat: Albert Dupontel et Pierre Lemaitre ("Au revoir là-haut")

Cel mai bun film străin: "Loveless", de Andreï Zviaguintsev

Cel mai bun documentar: "I Am Not Your Negro", de Raoul Peck

Cel mai bun film de animaţie: "Le Grand Méchant Renard et autres contes", de Benjamin Renner şi Patrick Imbert

Cel mai bun scurtmetraj: "Les Bigorneaux", de Alice Vial

Cel mai bun scurtmetraj de animaţie: "Pépé le morse", de Lucrèce Andreae

Cele mai bune costume: Mimi Lempicka ("Au revoir là-haut")

Cele mai bune decoruri: Pierre Quefféléan ("Au revoir là-haut")

Cel mai bun film de debut: "Petit paysan", de Hubert Charuel

Cea mai bună coloană sonoră: Arnaud Rebotini ("120 battements par minute")

Cea mai bună imagine: Vincent Mathias ("Au revoir là-haut")

Cel mai bun montaj: Robin Campillo ("120 battements par minute")

Cel mai bun sunet: Jean-Pierre Duret, Jean Mallet, Mélissa Petitjean ("Barbara")

Premiul publicului: Dany Boon ("Raid Dingue", 4,6 milioane de spectatori în 2017)

Premiul pentru întreaga carieră: Penelope Cruz