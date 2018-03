Premiile OSCAR 2018. The Shape of Water, cel mai bun film al anului. Cine sunt ceilalti mari castigatori ai serii

Lungmetrajul „The Shape of Water", regizat de Guillermo del Toro, a primit, duminica noapte, cele mai multe trofee la gala premiilor Oscar, care a avut loc la Los Angeles, filmul fiind recompensat de Academia Americana de Film cu patru premii. Pelicula, cu Sally Hawkins in rol principal, a fost premiata la categoriile „cel mai bun film", „cel mai bun regizor", „cea mai buna scenografie" si „cea mai buna coloana sonora" (Alexandre Desplat).

„Dunkirk", regizat de Christopher Nolan, a primit trei trofee la aceasta gala, iar „Three Billboards outside Ebbing, Missouri", doua, la fel si „Blade Runner 2049", de Denis Villeneuve, „Darkest Hour", de Joe Wright, si animatia „Coco". Filmul „Three Billboards outside Ebbing, Missouri", cineastul Guillermo del Toro si actorii Gary Oldman si Frances McDormand au fost favoritii caselor de pariuri Superbet, Fortuna, BetArena si Winner la cele mai importante categorii ale galei Oscar - „cel mai bun film", „cel mai bun regizor", „cel mai bun actor in rol principal", respectiv „cea mai buna actrita in rol principal".

Iata care sunt marii castigatori ai serii:

1. Cel mai bun film - The Shape of Water

2. Cea mai buna actrita intr-un rol principal - Frances McDormand

3. Cel mai bun actor intr-un rol principal - Gary Oldman

4. Cel mai bun regizor - Shape of Water, Guillermo del Toro

5. Cea mai buna actrita intr-un rol secundar - Allison Janney (I, Tonya)

6. Cel mai bun actor intr-un rol secundar - Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

7. Cel mai bun scenariu original - Get Out

8. Cel mai bun scenariu adaptat - Call me by your name

9. Cel mai bun scurtmetraj live-action - The Silent Child

10. Cel mai bun montaj video - Dunkirk

11. Cel mai bun mixaj de sunet - Dunkirk

12. Cel mai bun montaj de sunet - Dunkirk

13. Cel mai bun design de productie - Shape of Water

14. Cea mai buna coloana sonora - Shape of Water

15. Cel mai bun film strain - Una mujer fantastica

16. Cea mai buna animatie - Coco

17. Cel mai bun cantec - „Remember Me" (Coco)

18. Cel mai bun scurt-metraj animat - Dear Basketball

19. Cel mai bun scurtmetraj documentar - Heaven is a traffic jam on the 405

20. Cele mai bune efecte speciale - Bladerunner: 2049

21. Cea mai buna imagine - Bladerunner: 2049

22.Cel mai bun film documentar - Icarus

23. Cele mai bune costume - Phantom Thread

24. Cel mai bun machiaj si coafura - Darkest Hour