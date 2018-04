Premiile Pulitzer 2018: Reuters, The New York Times, New Yorker şi rapperul Kendrick Lamar

Agenţia de ştiri Reuters a câştigat luni două premii Pulitzer, publicaţiile The New York Times şi New Yorker au împărţit un premiu pentru dezvăluirile despre abuzurile sexuale de care este acuzat Harvey Weinstein, un influent producător de la Hollywood, iar Kendrick Lamar devine primul rapper care obţine Premiul Pulitzer pentru Muzică.

Este pentru prima dată în istorie când Reuters obţine două premii Pulitzer în acelaşi. Agenţia a câştigat un premiu la categoria "Jurnalism internaţional" pentru reportaje cu la legăturile dintre preşedintele filipinez Rodrigo Duterte şi execuţiile extrajudiciare săvârşite de forţele de ordine în războiul antidrog lansat de liderul de la Manila. Al doilea premiu obţinut de Reuters a fost pentru fotojurnalism, cu fotografii ce arată violenţa cu care se confruntă minoritatea rohingya în Myanmar.

Cotidianul The New York Times şi revista New Yorker împart premiul pentru "Servicii Publice", obţinut pentru ancheta privind abuzurile sexuale de care este acuzat Harvey Weinstein, caz care a jucat un rol major în apariţia mişcării #MeToo, o iniţiativă online împotriva hărţuirii sexuale, la care participă milioane de femei.

The Times şi Washington Post au obţinut împreună premiul la categoria "Jurnalism naţional" pentru materiale privind imixtiunile ruse în scrutinul prezidenţial american din anul 2016.

Artistul Kendrick Lamar a câştigat Premiul Pulitzer pentru Muzică, devenind primul rapper care obţine prestigioasa distincţie. Comisia care acordă premiile şi-a motivat decizia afirmând că albumul "DAMN" al artistului este "o colecţie de cântece pline de virtuozitate, unite prin autenticitatea colocvială şi dinamismul ritmic, care oferă ilustraţii emoţionante care captează complexitatea vieţii moderne afro-americane".

Prin câştigarea Premiului Pulitzer pentru Muzică, Kendrick Lamar se alătură unor compozitori americani consacraţi precum Aaron Copland, Charles Ives şi John Coolidge Adams. Prestigioasele premii Pulitzer sunt acordat anual pentru merite deosebite în jurnalism, literatură şi compoziţie muzicală în Statele Unite.