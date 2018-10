Preot, amenintari dupa esecul referendumului: "Este momentul de a face uzanta de afurisire, anatema si excomunicare"

Preotul Cosmin Santi, care este si profesor al Facultatii de Teologie de la Universitatea Valahia din Targoviste, vrea excomunicarea si afurisirea celor care nu au votat la referendum, suparat fiind ca scrutinul de duminica nu a intrunit cvorumul necesar modificarii Constitutiei.

Cosmin Santi este si preot paroh al comunitatii de la Viforata (Dambovita). Acesta a reactionat extrem de dur dupa esecul referendumului si a cerut intoarcerea la metodele folosite de biserica in primele secole ale crestinismului.

„Astazi cred ca am inteles unde se afla natiunea romana. Cata incultura si imoralitate este in Romania. Biserica trebuie sa isi reconsidere pozitia in societate. Este momentul sa reutilizam prescriptiile canonice cu privire la institutia penitentei din primele veacuri crestine, iar pentru dusmanii Bisericii si ai lui Hristos este momentul de a face uzanta de afurisire, anatema si excomunicare. E momentul sa extirpam raul din radacina pentru a nu se extinde acest cancer al necredintei in credinciosii fideli. Nu mai putem acorda binecuvantare la cununie, la inmormantare celor care lupta impotriva bisericii si a lui Dumnezeu", a scris Cosmin Santi pe Facebook.

Dupa ce a primit sute de reactii pe Facebook, preotul si-a dezactivat contul de socializare. De asemenea, Arhiepiscopia a comentat incidentul ca fiind regretabil.

„Constatam, cu regret, propagarea postarii emotionale prin intermediul unei retele de socializare, a Pc. Pr. Cosmin Santi. Ca o mama iubitoare, Biserica priveste cu intelepciune pe acei fii ai ei care cauta orice prilej de a-i converti si de a-i elibera din sclavia pacatului si a raului pe semeni, conform principiului patristic ca trebuie sa uram pacatul si intotdeauna sa iubim pacatosul. Biserica nu abordeaza nici o chestiune legata de optiunea de exprimare a credinciosilor prin intermediul afurisaniei, anatemei si a excomunicarii. Dimpotriva, Biserica are misiunea de a contribui la vindecarea a ceea ce este rau, intunecat sau pacatos, in societate, vocatia ei fiind aceea de a impartasi, cu milostivire binecuvantarea cereasca, de a reconcilia, de a crea punti si, mai presus de toate, de a chema la unitate, solidaritate si comuniune. Prin urmare, consideram ca pentru a construi un viitor bun, frumos si drept pentru toti este nevoie de colaborare, respect reciproc si dorinta de innoire", a precizat Marian Puiescu, purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Targoviste.