Preotul Constantin Necula, mesaj naucitor dupa esecul de la Referendumul pentru familie

"De azi crestinismul romanesc a intrat in minoritate! Cerem sa fim tratati ca atare! Iar prima cerere, retineti, este aceea ca familia este alcatuita din barbat si femeie. Nu, nu pentru ca un Cod Civil, care va fi diluat in 3 ore intr-un Parlament dezorientat, va mai scrie sau nu ca vorbim despre aceasta in chip moral, ci pentru ca oricat de multa hartie inveleste cadavrul ciopartit al anatomiei umane, ea ramane legata de barbat si femeie.

Ne-am boicotat, nu o data, de-a lungul istoriei, am ajuns performanta teribila de a ne boicota de noi insine, de propria natura si naturalete. Crucile din cimitire vor spune, candva, arheologilor viitorului ca si in acest Neam au trait familii. Daca nu ne-om boicota cimitirele, transformandu-le grabnic in autostrazi", scrie parintele Constantin Necula, in Tribuna.