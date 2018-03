Preotul Constantin Necula raspunde la intrebarea: Ce ar trebui sa ii ceara romanii lui Dumnezeu

Preotul Constantin Necula, consilier misionar-pastoral si de imagine al Mitropoliei Ardealului, a declarat intr-un interviu pentru Agerpres ca romanii trebuie doar sa-i ceara Lui Dumnezeu tara inapoi si cu siguranta ca Dumnezeu ii va ajuta.

- Parinte, lui Dumnezeu ce ar trebui sa-i ceara romanii in zilele acestea?

Constantin Necula: Tot. Romanii trebuie sa-i ceara lui Dumnezeu, Romania inapoi. Chiar numai El ne poate ajuta.

- Parinte, ce credeti ca gandeste Dumnezeu despre romani, zilele acestea?

Constantin Necula: Eu cred ca si El este tulburat, dar are modul Lui de a se comporta ca Dumnezeu. Pentru fiecare va da cate ceva. O singura picatura din harul Lui poate sa restaureze Romania. Eu sunt convins de asta si sa stii ca restaurarea Romaniei nu va veni prin gesturi ieftine si de vedeta. Restaurarea Romaniei va veni din Liturghie. Cel mai sigur loc pentru Romania este Liturghia. Dovada este ca in toate incendiile nenorocite care s-au abatut asupra bisericilor in ultimii ani, doua lucruri nu au ars: icoana Maicii Domnului si a Mantuitorului din catapeteasma, antimisul pus sub Evanghelie. Se spune foarte limpede ca Liturghia este cel mai sigur loc pentru ca acolo este Dumnezeu. Si cand murim, suntem in siguranta in Liturghie. De aceea, eu tin foarte mult sa-i pomenim pe oamenii acestia (de la Colectiv n.r.). Am vazut ca multi nici macar nu sunt de confesiune ortodoxa, dar chiar nu ma intereseaza, ii iubesc pentru ca sunt copiii poporului meu. Dumnezeu ne iubeste pe toti la fel. Si cred ca este un pic aconfesional de data asta.