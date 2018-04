Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a dat aviz pentru Ion Iliescu, Petre Roman si Voican Voiculescu in dosarul Revolutiei

In urma cu 11 zile, pe 2 aprilie, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a adresat presedintelui Romaniei o solicitare de exercitare a prerogativelor constitutionale si legale privind cererea de urmarire penala in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu. Pe 13 aprilie, acestia trei au primit aviz de la presedintele Klaus Iohannis, iar urmarirea penala va putea incepe.

Ion Iliescu a fost membru si presedinte al Consiliului Frontului Salvarii Nationale (din 22 decembrie 1989), organism care de facto a exercitat puterea executiva si legislativa centrala, comportandu-se ca un Guvern pana la aparitia Decretului-Lege nr. 2 din 27 decembrie 1989. Petre Roman, membru al Consiliului Frontului Salvarii Nationale, din 22 decembrie 1989, numit oficial prim-ministru al Guvernului Romaniei prin Decretul nr. 1 din 26 decembrie 1989. Gelu Voican Voiculescu, membru al Consiliului Frontului Salvarii Nationale din 22 decembrie 1989, numit oficial vice prim-ministru al Guvernului Romaniei prin Decretul nr. 5 din 28 decembrie 1989.

„Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis vineri, 13 aprilie a.c., ministrului Justitiei cererea de urmarire penala fata de domnul Iliescu Ion, de domnul Roman Petre si de domnul Voiculescu Gelu - Voican, pentru faptele ce fac obiectul dosarului penal nr. 11/P/2014 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Parchetelor Militare, sub aspectul savarsirii de catre acestia a infractiunii contra umanitatii, prevazuta de art. 439 alin. (1) lit. a), g), i) si k) Cod Penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, urmand a se proceda conform legii, avand in vedere solicitarea Procurorului General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in temeiul prevederilor art. 109 alin. (2) teza intai din Constitutia Romaniei, republicata, ale art. 12 si art. 18 din Legea nr. 115/1999, precum si a celor retinute prin Deciziile Curtii Constitutionale nr. 93/1999, nr. 665/2007 si nr. 270/2008.", se arata in comunicatul Administratiei Prezidentiale.