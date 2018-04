Preturile pentru energia electrica vor fi recalculate. Cum vom recupera banii pentru facturile umflate din ultimii sapte ani

Romanii ar trebui sa primeasca energie electrica gratuita jumatate de an sau chiar un an. Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei confirma ca va SCADEA tarifele, daca se dovedeste ca furnizorii i-au furat pe consumatori timp de SAPTE ani.

Consiliul Concurentei a amendat deja mai multe companii care ar fi format un cartel al contoarelor. Au umflat preturile echipamentelor iar costurile s-au reflectat, apoi, in facturi. Dupa scandalul facturilor umflate la energie electrica de distribuitori, Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei vrea sa inceapa propria ancheta sa vada cat de mult au fost majorate artificial facturile.

Intelegerea lor inseamna facturi mai mari pentru noi in ultimii ani. Mai exact, la fiecare factura, am platit intre 5 sau chiar 10% mai mult in urma intelegerii companiilor de distributie. La un consum de o suta de lei sa spunem, pe luna am dat mai mult cu 5 sau chiar 10 lei, iar pe un an inseamna intre 60 si 120 de lei pentru fiecare familie. In cei 7 ani in care companiile s-au pus de acord sa umfle preturile pentru distributie inseamna ca am dat mai mult intre 420 de lei si peste 800 de lei, in cazul nostru. De banii acestia ar trebui sa primim cateva luni energie electrica gratis.