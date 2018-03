Prima profetie a Babei Vanga, dezvaluita abia acum! Cui i-a prezis moartea!

Baba Vanga este cea mai cunoscuta clarvazatoare a Europei. Femeia care a prevazut caderea Turnurilor Gemene si o serie de conflicte militare, clarvazatoarea care a vorbit pentru prima oara despre moartea sotilor Ceausescu si caderea comunismului in Europa a lasat mostenire o serie de profetii terifiante. Parapsihologul Alina Albert a dezvaluit mai multe aspecte interesante din viata Vangai, dar si prima profetie a acesteia.

„Se spune ca Baba Vanga a fost lovita de trasnet cand avea doar 12 ani. Taranii din satul ei au frecat-o cu nisip pe ochi, crezand ca astfel se va vindeca. Taranii au aplicat aceasta credinta veche. O alta poveste spune ca a fost gasita cu ochii lipiti de nisip si de tarana. La varsta de 19 ani si-a pierdut definitiv vederea. Prima previziune de rasunet pe care Vanga a facut-o a fost cea legata de moartea tatalui ei. A fost prima ei premonitie.

Baba Vanga avea inclinatii spre ezoterism, cunostea foarte bine plantele. A prezis cu exactitate data si ora mortii tatalui ei. Omul a murit exact cand a spus Vanga (Evangelia pe numele ei). A fost o previziune cu caracter tragic si nu a fost prima. O alta previziune, legata tot de familia ei se refera la fratele Vasili. I-a prezis moartea la varsta de 23 de ani. S-a rugat de fratii ei sa nu plece pe front in Al Doilea Razboi Mondial.

Vanga avea aceasta calitate sa plesneasca omul in fata cu destinul, fara sa menajeze. Pe 8 octombrie, exact cand fratele ei implinea 23 de ani, a fost capturat si impuscat pe front. Se spune ca oamenii care au calitati nu-si pot vedea singuri soarta. Vanga a contrazis aceasta teorie. Cu un an inainte sa se casatoreasca i-a spus surorii sale ca va veni un strain la poarta ei, imbracat in uniforma. Intre timp, Vanga a ajuns destul de faimoasa", a dezvaluit Alina Albert in emisiunea „Voi cu Voicu".