Prima reactie a Simonei Halep dupa ce a castigat turneul de la Montreal! Nemultumita de scandarile anti-PSD din tribune

Simona Halep a oferit prima reactie dupa finala castigata cu Sloane Stephens la Rogers Cup 2018. La capatul unei finale extrem de echilibrate, de aproape 3 ore, Simona a invins-o din nou pe Sloane Stephens, la doar doua luni distanta dupa succesul din ultimul act la Roland Garros, si a fost foart bucuroasa la interviul de dupa ceremonia de premiere.

"E un sentiment uimitor sa fiu din nou pe aceasta scena si sa vorbesc din postura de castigatoare la Montreal. A fost o saptamana uimitoare, chiar daca am venit dupa o pauza lunga, dar simt ca am jucat cel mai bun tenis al meu", a declarat Simona. Apoi, tenismena noastra a laudat-o pe Sloane Stephens: "Multumesc pentru ca ma faci sa joc din ce in ce mai bine, mereu am meciuri intense cu tine si sper sa ne intalnim de cat mai multe ori".

Au urmat si cateva cuvinte pentru echipa sa si, in special, Darren Cahill, caruia i-a cerut scuze pentru iesirile nervoase din timpul finalei: "Darren, scuza-ma pentru iesirile de azi, au fost poate de la caldura... Sa continuam sa facem aceeasi treaba buna".

In incheiere, Simona a tinut sa le adreseze un mesaj fanilor romani, in limba materna. "Va multumesc pentru incurajari si ca ati venit in numar asa mare sa ma sustineti, dar pe viitor v-as ruga sa va comportati frumos si sa respectati tenisul", a declarat tenismena noastra, vizibil deranjata de scandarile anti PSD din tribuna.