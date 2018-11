Primarul Dan Tudorache i-a premiat pe cei mai buni elevi din sectorul 1

La sediul Primariei Sectorului 1 au venit, miercuri, elevii care au obtinut rezultate deosebite, in sesiunea iunie-iulie 2018, la Examenul National de Bacalaureat, la Evaluarea Nationala, precum si la olimpiadele internationale. Copiii au fost premiati, miercuri, de catre edilul Dan Tudorache.

Cei mai buni elevi din sectorul 1, premiati de Primaria condusa de TudoracheCinci absolventi de Bacalaureat, care au avut media zece, au fost recompensati cu suma de 2.500 de lei fiecare, iar 14 elevi care au avut aceeasi performanta (media 10) la Evaluarea Nationala au fost premiati cu suma de 1.500 de lei fiecare. In plus, trei elevi de la Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu", care au obtinut medalia de argint la Olimpiadele Internationale de Informatica si Matematica, au primit suma de 5.000 lei fiecare. Este vorba despre Olimpiada de Informatica a Europei Centrale desfasurata in perioada 12-18 august 2018 la Varsovia si despre Olimpiada Internationala de Matematica gazduita de Municipiul Cluj-Napoca in perioada 3-14 iulie 2018. Astfel, 22 de elevi din liceele aflate in administrarea Consiliului Local Sector 1 au primit recunoasterea meritelor si muncii depuse in cursul anului scolar 2017-2018.

Cei mai buni elevi din sectorul 1, premiati de Primaria condusa de Tudorache"Inca de la inceputul mandatului meu, investitiile in educatie au reprezentat o prioritate pentru administratia pe care o conduc. Premiul "Excelenta in Educatie", obtinut saptamana aceasta in cadrul galei Asociatiei Municipiilor din Romania, confirma faptul ca in Sectorul 1 avem cele mai cautate scoli din Bucuresti, cu dascali de exceptie si elevi foarte bine pregatiti, cu care ne mandrim. Vom premia intotdeauna excelenta in educatie si performantele elevilor nostri, pentru ca valoarea si munca sustinuta trebuie recunoscute si recompensate", afirma primarul Sectorului 1, Dan Tudorache. Premiere elevi cu rezutate deosebite 3 350x234 Cei mai buni elevi din sectorul 1, premiati de Primaria condusa de TudoracheCuantumul premiilor acordate astazi au fost aprobate, in unanimitate, la propunerea Primarului Dan Tudorache, de catre Consiliul Local al Sectorului 1.