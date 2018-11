Primarul Timișoarei, pus sub acuzare după audierea la DNA. "Sunt uluit"

Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, s-a prezentat luni la Directia Nationala Anticoruptie pentru a fi audiat intr-un dosar de coruptie. El a refuzat sa faca vreo declaratie presei la sosirea la sediul DNA. Edilul a fost audiat in dosarul in care DNA investigheaza modalitatea in care statul roman a fost deposedat de 967 imobile, prejudiciul fiind estimat la 40 milioane euro.

La iesirea din sediul DNA, Robu a precizat ca a fost chemat pentru a fi pus sub acuzare in dosarul imobilelor, fiind revoltat de acuzatiile care i se aduc. "Da (a fost pus sub acuzare - n.red.). Sunt uluit de ceea ce mi se intampla. Eu am iesit in strada si mai ies pentru o justitie independenta, dar nu independenta de dreptate, de corectitudine, ci de persoane, de grupuri de interese. Sunt un om ultracinstit, ultra corect in tot ce fac. Singura mea avere e onoarea. Nu pot sa nu fiu revoltat cand cineva atenteaza la onoarea mea. De ce sa fiu eu trimis in judecata, de ce apare numele meu intr-un material in care pe 4 pagini din 6 e vorba despre lucruri total straine mie. In cazul meu, vorbesc despre ce s-a intamplat sub semnatura mea, s-au vandut doar doua gioarse, doua maghernite. Nu de catre mine, cu o semnatura data de mine, fara sa mi se spuna ca acei chiriasi au venit mai tarziu. Sub garantia ca totul e legal data de aparatul de specialitate. Sunt 5 semnaturi inaintea semnaturii mele. Asta mi se reproseaza, ca am semnat ca primar. Lucrurile sunt putin mai complicate. E vorba de un apartament de o camera, 25 metri patrati, si un apartament de 2 camere, 50 metri patrati, intr-un fund de curte. Au fost vandute unor chiriasi, eu nu zic legal sau nelegal, nu sunt jurist, de catre un aparat de specialitate. Fara sa spun eu cuiva vinde-le sau despre vanzarea respectiva. Oamenii le-au primit bucurosi, sunt cazuri sociale, le-au luat fara geamuri, fara usi, fara curent... Nu stiu pretul (la care au fost vandute - n.red.) ", a declarat Nicolae Robu la iesirea din sediul DNA. Edilul a mai precizat ca prejudiciul in ce priveste cele doua locuinte este de 60.000 de euro.