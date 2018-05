Prințul Harry și actrița Meghan Markle s-au căsătorit și au devenit duci de Sussex SUPER GALERIE FOTO

Prințul Harry și actrița americană Meghan Markle s-au căsătorit sâmbătă într-o ceremonie somptuoasă care a reunit fastul regalității britanice cu strălucirea hollywoodiană, aducând o nouă scânteie într-o monarhie care se străduiește să rămână relevantă în timpurile moderne, scrie Reuters.

Căsătoria dintre popularul nepot al Reginei Elisabeta a II-a și actrița făcută celebră de serialul TV "Suits" va avea loc în Capela St George, realizată în secolul XV. Prințul Harry a primit sâmbătă titlul de Duce de Sussex de la bunica sa, Regina Elisabeta, a anunțat Palatul de Buckingham. Cei doi vor fi, de acum încolo, Ducele și Ducesa de Sussex.

Meghan Markle a ajuns și ea la capela unde se va căsători cu Prințul William și este condusă la altar de Prințul Charles. Rochia ei a fost realizată de Clare Waight Keller, prima femeie director artistic la casa franceză de modă Givenchy.

Trandafiri albi, florile preferate ale Prințesei Diana, împodobesc altarul unde va avea loc ceremonia. Prințul Harry a ajuns la Capela St. George împreună cu fratele său William. Ambii sunt îmbrăcați în ținută militare. Viitoarea mireasă este într-o limuzină, pe drum spre ceremonie.

La nuntă au venit, printre alții, actorii din serialul Suits în care a jucat Markle, jucătoarea de tenis Serena Williams, celebra vedetă de televiziune americană Oprah, actorul George Clooney și soția sa Amal, David și Victoria Beckham, actorul Idris Elba și cântărețul Elton John. De asemenea, sunt prezente două foste iubite ale Prințului Harry și frații și surorile mamei lui, Prințesa Diana

Prințul Harry a primit sâmbătă titlul de Duce de Sussex de la bunica sa, Regina Elisabeta, a anunțat Palatul de Buckingham, ceea ce înseamnă că Meghan Markle va deveni ducesă după căsătoria de astăzi. Prințul Harry a primit și titlurile de Conte de Dumbarton și Baron Kilkeel. Mulțimea a început să se adune în afara clădirii în care au locuit 39 de monarhi britanici din 1066 și până acum. Peste 100.000 de fani vor umple îngustele străduțe din Windsor, aflat la 30 kilometri de Londra. Măsurile de siguranță sunt stricte, vizitatorii trebuie să treacă prin puncte de securitate instalate în jurul castelului.

Căsătoria lui Harry, 33 de ani, al șaselea moștenitor al tronului, și Markle, 36 de ani, divorțată, care are o mamă de culoare și un tată alb a atras atenția presei internaționale, sute de echipe de filmare venind în Windsor.

Ceremonia religioasă va fi oficiată de Protopopul de Windsor, David Conner, iar arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, va oficia ceremonia jurămintelor, scrie Telegraph, citat de news.ro. Prinţul Harry urmează să decidă dacă va purta verighetă. Fratele lui, William, a ales să nu poarte un astfel de inel. Dacă departamentul administrativ al Palatului Buckingham este responsabil cu organizarea nunţilor regale, de data aceasta Harry şi Markle sunt cei care se ocupă de ceremonie. Totuşi, ei sunt consiliaţi de secretarul privat al prinţului, Edward Lane Fox. Biroul administrativ este însărcinat cu aspectele ceremoniale ale zilei. Ceremonia religioasă, muzica, florile, decoraţiunile şi recepţiile vor fi plătite de familia regală.

Dacă nunta prinţului William şi festivităţile din 2011 au costat în jur de 30 de milioane de lire sterline, de data aceasta site-ul Bride Book estimează că acesta va avea un buget de circa 15 de milioane de lire sterline, care include şi câteva milioane alocate securităţii din zonă.

Şase sute de invitaţii au fost trimise (200 dintre acestea către prieteni apropiaţi ai celor doi) pentru petrecerea de la Frogmore House din Windsor.

Nu există o listă cu personalităţi politice invitate, ceea ce înseamnă, scrie presa britanică, că nici prim-ministrul Theresa May ori preşedintele SUA, Donald Trump, nu au fost invitaţi la eveniment. Nu este sigur daca fostul şef de stat american Barack Obama, apropiat al casei regale britanice, va fi prezent la ceremonie.

În plus, invitaţilor le-a fost trimis un ghid privind ţinuta pentru ceremonie şi instrucţiuni. Sunt interzise aparatele foto şi genţile voluminoase, dar şi medaliile. În lista de sugestii privind accesoriile este specificat: „Fără săbii".

Mama lui Meghan Markle, Doria Radlan, va fi prezentă la ceremonie, însă tatăl ei, Thomas Markle, nu va participa. Meghan Markle va fi condusă la altar de prinţul Charles.

„Prinţul de Wales este încântat să o primească pe domnişoara Markle în familia regală în acest mod", s-a arătat în mesajul transmis de Palatul Kensington.

Între cei invitaţi, pe lângă familia regală britanică şi membri ai familiei americancei, s-ar putea număra Serena Williams şi actorii Sarah Rafferty, Patrick J Adams şi Wendell Pierce, alături de care Markle a jucat în serialul „Suits".

Pariurile privind rochia de mireasă au fost închise în luna martie, când a fost dezvăluit că Ralph & Russo, companie britanică condusă de australienii Tamara Ralph şi Michael Russo, va crea mult aşteptata rochie.

Rochiile Ralph & Russo au fost purtate numeroase vedete, între care Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Beyonce şi Rihanna, şi chiar de Markle, pentru şedinţa foto dedicată logodnei cu prinţul Harry.

Prietena şi stilistul lui Meghan Markle, Jessica Mulroney, este cea care a ajutat-o pe viitoarea mireasă să îşi aleagă rochia, care ar costa, potrivit estimărilor, peste 100.000 de lire sterline.

Două recepţii vor fi organizate în cinstea nunţii. Prima, formală, la care vor participa cei 600 de invitaţi, va avea loc după-amiază, în sala lungă de 55 de metri de la St. George, şi fi găzduită de regina Elizabeth II.

Cea de-a doua recepţie, la care vor participa cei 200 de prieteni apropiaţi şi membrii celor două familii, va avea loc seara, la Frogmore House, şi va fi găzduită de Prinţul de Wales.

Tortul de la nunta prinţului Harry cu Meghan Markle va fi creat de un cofetar din California şi va avea „aromele intense ale primăverii", cu un amestec de lămâie şi flori de soc. Acesta va fi acoperit cu cremă de unt şi decorat cu flori proaspete.

Maestrul cofetar Claire Ptak, originară din California, care conduce o cofetărie din Londra, Violet Bakery, este cea care a creat tortul.

Se pare că va fi pentru prima dată când un cuplu regal nu va urma tradiţia de a servi un tort cu fructe oaspeţilor de la nuntă.

Prinţul Harry şi Meghan Markle au ales o florărie londoneză, apropiată industriei de modă, care va realiza aranjamentele pentru nunta lor.

Philippa Craddock, pe a cărei listă de clienţi se regăsesc casa Alexander McQueen şi revista Vogue, va folosi flori de sezon din regiunea Windsor pentru a decora spaţiul în care va avea loc ceremonia. Între acestea, trandafiri albi de grădină, bujori şi degetariţă.

În luna februarie a acestui an, Mel B, una dintre membrele grupului Spice Girls, a făcut o aluzie privind reunirea trupei cu ocazia nunţii regale. Cântăreaţa susţinea atunci că a primit o invitaţie „cum se cuvine".

În urma afirmaţiilor ei, şi Victoria Beckham a lăsat să se înţeleagă că va participa la nuntă, însă posibil ca invitat. În 2011, împreună cu soţul ei, David Beckham, a fost prezentă la nunta prinţului William.

Potrivit estimărilor, pentru partea muzicală a recepţiei vor fi cheltuiţi circa 500.000 de lire sterline.

Meghan Markle va deveni HRH (Her Royal Highness, n.r.) după ce se va căsători cu prinţul Harry. Potrivit tradiţiei, membrii de gen masculin ai familiei regale primesc un titlu din partea monarhului în ziua nunţii lor.

În acest caz, titlul vacant este de Duce de Sussex şi, cel mai probabil, Harry îl va primi. Asta înseamnă că Meghan Markle va deveni Ducesa de Sussex.

La fel ca prinţul Harry, anteriorul Duce de Sussex s-a căsătorit din dragoste, şi nu a ales o soţie care să se potrivească tiparului regal.

Ţinut secret, locul unde prinţul Harry şi Meghan Markle îşi vor petrece luna de miere face obiectul mai multor speculaţii.

La pariuri, favorita este Namibia, unde cei doi ar căuta să meargă într-un safari în Hoanib Valley Camp, aflat în nord-vestul ţării. Botswana, unde ei au călătorit la începutul relaţiei, este şi ea pe lista favoritelor. Între alte destinaţii posibile pentru luna de miere a cuplului regal se numără Toscana, Hawaii, Turcia şi Filipine.

Meghan Markle, viitoarea mireasă a prinţului Harry, nu este la prima căsătorie. Actriţa americană a mai fost măritată doi ani cu Trevor Engelson, un producător de cinema şi televiziune.

Cei doi s-au cunoscut în 2004 şi au avut o relaţie de şase ani, înainte să se logodească în 2010. Nunta, în stil boem, a avut loc în 2011, în Ocho Rios (Jamaica), însă viaţa conjugală a durat puţin. Doi ani mai târziu ei au semnat actele de divorţ pe motive de "diferenţe ireconciliabile", relatează ziarul spaniol ABC, citat de Agerpres.

Distanţa a fost unul din factorii care a cântărit cel mai mult în despărţirea lor. Actriţa a obţinut rolul lui Rachel Zane din serialul "Suits" şi a fost nevoită să se mute la Toronto, în timp ce Trevor Engelson (41 de ani) a rămas să lucreze la proiectele sale din Los Angeles. Ambiţia personală a lui Meghan a cântărit mai mult decât dragostea lor, remarcă ziarul spaniol.

Se pare că Engelson a văzut în propria experienţă de viaţă o sursă de inspiraţie. Fostul soţ va produce un serial despre un bărbat părăsit de nevastă care începe o relaţie cu un prinţ britanic. Să fie oare o coincidenţă? Adevărul este că subiectul viitoarei producţii de ficţiune, care va fi difuzată de canalul Fox, va avea multe asemănări cu viaţa lui Meghan Markle. Totuşi, fostul soţ declara în urmă cu câteva luni că serialul nu are la bază vieţile lor private. El a precizat că singura asemănare este că actriţa principală începe o relaţie cu un membru al casei regale britanice după ce divorţează de soţul ei.

Ideea i-a venit după o discuţie cu prietenul său Dan Farah în care acesta l-a întrebat cum ar fi fost divorţul lor dacă ar fi avut împreună copii, iar casa regală britanică s-ar fi aflat în mijlocul acestei dispute.

În timpul logodnei sale cu Meghan, Engelson a fost producătorul unor filme cunoscute, precum comedia "License to wed" (Permis de căsătorie), în care au jucat Mandy Moore şi Robin Williams. În prezent el este mai implicat în producţiile de televiziune decât în cinema