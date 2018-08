Printesa Diana, declaratie dureroasa inainte sa moara: „Printul Charles nu este potrivit sa fie rege"

Fostul majordom al regretatei printese Diana, Paul Burrell, a dezvaluit intr-un interviu exploziv ca Lady Di era de parere ca sotul ei, printul Charles, nu ar fi un rege bun pentru britanici.

Paul Burrell, care inainte sa lucreze pentru printesa Diana, se afla la dispozitia reginei, a facut dezvaluiri neasteptate intr-o serie de interviuri pentru Yahoo News.

Printul Charles, fiul cel mare al reginei si al printului consort Philip, este primul mostenitor al coroanei britanice, in ordinea succesiunii la tron, fiind urmat de fiul lui, printul William, iar apoi de nepotul lui, fiul ducelui de Cambridge, printul George. Insa, Burrell sustine ca printesa Diana i-a spus clar: „Sotul meu nu este potrivit pentru a fi rege". Fostul majordom sustine ca si el este de parere ca Charles ar putea sa fie prea batran pentru a prelua tronul de la mama lui si ar fi mai intelept sa lase pe cineva mai tanar sa-si ia locul.

„Stiu ca este dreptul lui, stiu ca el este mostenitorul tronului si stiu ca a asteptat toata viata sa ocupe acest loc, dar chiar sotia lui a spus:" Sotul meu nu este potrivit pentru aceasta slujba de varf „. Diana a spus asta", a declarat Burrell.

De fapt, nici nu cred ca va reusi. Cred ca regina va ocupa tronul pana isi va da ultima suflare. Probabil va muri pe la 101, 102 sau 103 ani. Mama ei avea 102 ani cand a murit. Toti cei din aceasta familie sunt longevivi. Printul Charles va avea atunci vreo 80 de ani, iar de dragul monarhiei, cred ca le va spune oamenilor din Marea Britanie: Sunt sigur ca preferati un rege si o regina mai tineri sa stea pe tron, care au acesti copii frumosi, in loc sa ne vedeti pe noi", a mai spus fostul majordom.

De altfel, un sondaj din 2016 a aratat ca doar un sfert din britanici doresc sa-l vada pe printul Charles rege, in timp ce mai mult de jumatate (54%) ar prefera ca acesta sa-i cedeze tronul direct printului William. Acest scenariu este putin probabil sa se intample, dar cu toate acestea, popularitatea lui Charles a scazut dramatic in ultimele doua decenii.

Mai mult, Paul Burrell este si el de parere ca printul William si Kate Middleton s-ar potrivi mult mai bine la carma Marii Britanii, insa intr-o buna zi vor fi un rege si o regina perfecti.

„Consider ca William va fi un Rege grozav si Catherine va fi o Regina perfecta si intr-o zi inelul mamei (n.r. inelul de logodna al printesei Diana, purtat de ducesa de Cambridge) se va afla pe tronul Angliei", a mai declarat fostul majordom.

Printesa Diana, cea mai iubita printesa britanica, s-a stins din viata intr-un tragic accident de masina in Franta, la doar 36 de ani. Accidentul s-a produs in pasajul de sub podul Alma, din Paris, pe 31 august 1997. Ea se afla in masina cu iubitul ei, Dodi Al-Fayed, si cu soferul masinii, care au decedat, de asemenea.

Anchetele au stabilit ca moartea Printesei Diana si cea a lui Dodi al-Fayed au survenit in urma accidentului, a carui cauza principala a fost viteza excesiva, ei incercand sa scape de masinile paparazzilor. Insa, de atunci au aparut fel de fel de teorii ale conspiratiei care sustin ca in spatele accidentului s-ar fi aflat chiar fostul ei sot, printul Charles, sau regina Elisabeta a II-a.