Procuror, Costa Rica: "Fetita nu o poate salva pe romanca de la extradare". Udrea a refuzat sa-i fie adus copilul la inchisoare

La o saptamana de la retinerea Elenei Udrea si a Alinei Bica, autoritatile costaricane declara ca cele doua nu prea au alternative de a scapa de arestul preventiv si nici de cererea de extradare

Un fost ministru de Justitie din Costa Rica declara ca sansele Elenei Udrea sa scape de arestul preventiv sunt aproape nule, iar procurorul se ocupa de cererile de extradare declara ca fetita sa de numai cateva saptamani nu o poate salva de la extradare.

Udrea si Bica vor intra saptamana viitoare in audienta la judecatori. Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a vorbit despre conditiile din penitenciarul in care se afla: «Stiu ca nu au apa calda, se spala doar cu apa rece, iar ea fiind o mama care a nascut acum doua saptamani are nevoie de anumite conditii si stiu ca cei de la penitenciar nu m-au lasat sa ii aduc anumita medicatie de care ea are nevoie».

«Nu exista nicio sansa pentru revocarea arestului preventiv, serios. Avocatul care sustine asta, minte!», a declarat, pentru observator.tv, Jose Miguel Villalobos, fost ministru al Justitiei in Costa Rica, raspunzand intrebarii daca apelul depus de Elena Udrea, poate fi admis.

Conform uzantelor din penitenciar, Elena Udrea are dreptul de a-si vizita fiica de doua ori pe zi. I s-a adus la cunostinta ca in centru exista si o camera materna, in cazul in care vrea sa fie cu copilul ei, insa ea nu a solicitat acest lucru, potrivit presei locale.

Vorbind despre conditiile in care Udrea isi poate vedea fetita, Villalobos a mai precizat ca, «atunci cand este adus in vizita, copilul este dus in inchisoare. Dar ea nu vrea sa-l introduca in acest mediu. Este dreptul ei, dar nu exista niciun loc special. Nu poate iesi sa vada copilul. Vizitatorul poate sa-i duca detinutului mancare in orice zi. Trebuie sa completeze o fisa in care declara ca nu a introdus nimic in mancare».

Laura Monge, spre deziluzia celor dou fugare, procuror sef la Biroul de Extradari din Costa Rica, a spus ca «cererea de extradare e total independenta de faptul ca este sau nu mama a unui copil costarican».