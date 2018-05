Profesor suspendat pentru ca s-a adresat la modul feminin unei eleve care se crede baiat

Joshua Sutcliffe este profesor de matematica la un liceu din comitatul Oxfordshire, in Anglia. Sau era, pana sa fie suspendat si sa astepte si celelalte sanctiuni disciplinare.

Profesorul afirma ca, desi a evitat folosirea unor pronume specifice sexului, adresandu-se copiilor pe nume, el admite totusi ca i-a scapat un "Bravo, fetelor!" atunci cand s-a adresat unui grup de eleve printre care si cea in cauza, care s-a simtit ofensata. Desi profesorul a cautat sa dezamorseze tensiunea si si-a cerut scuze, in speta a fost deschisa o ancheta si profesorul a fost suspendat si fortat sa-si petreaca timpul izolat, in cancelarie.

Ancheta, ce a durat o saptamana, a constatat ca profesorul se face vinovat de faptul ca a numit-o in mod gresit pe eleva in cauza fata, demonstrand un comportament discriminator care contravine politicii de egalitate a sanselor pe care o promoveaza institutia de invatamant. Profesorul este aparat in acest litigiu administrativ de Christian Legal Center (CLC - Centrul Juridic Crestin).

"Am fost socat si intristat de actiunea scolii care, in opinia mea, reflecta o tendinta in crestere de a marginaliza crestinii, oamenii ca mine, in viata publica si de a pedepsi si reduce la tacere credinta noastra.

A sugera faptul ca genul unui individ este fllexibil este in profund conflict cu credinta mea crestina. Imi recunosc responsabilitatile asumate atat ca profesor, cat si in calitate de crestin, de a trata fiecare din elevi cu respect si demnitate. Nu am cautat niciodata sa impun altora convingerile proprii, si incerc doar sa traiesc cu sinceritate evanghelia pacii.

Nu m-am referit intentionat la acea eleva ca "fata", desi nu mi se pare nerezonabil sa numesti "fata" pe cineva care care s-a cu acest sex.

Modul agresiv in care ideologia transgender este impusa imi submineaza libertatea de credinta si de constiinta. Am convingerea profunda ca noi toti am fost facuti in imaginea lui Dumnezeu ca barbat si femeie", declara Joshua Sutcliffe, intr-un comunicat publicat de CLC.

Si uite asa, corectitudinea politica impune dictatura minoritatilor, ale caror drepturi, in mod firesc, trebuie respectate, dar nu intr-un mod atat de excesiv...