Profetiile lui Baba Vanga care au cutremurat lumea! Ce se intampla in Rusia, dupa realegerea lui Vladimir Putin

Celebra prezicatoare oarba care a anticipat corect atacul din 11 septembrie sau tsunami-ul din 2004, a facut o predictie infricosatoare despre Rusia. Daily Mirror informeaza in editia sa electronica despre predictiile facute de Baba Vanga relativ la viitorul Rusiei, dupa la fel de predictibila victorie a lui Vladimir Putin pentru al patrulea mandat de presedinte.

Aceasta este renumita pentru prezicerile ei, multe dintre ele implinindu-se cu o precizie inspaimantatoare. Prezicatoarea cunoscuta si sub numele de "Nostradamus din Balcani", a prezis numeroase dezastre naturale si razboaie mondiale inainte de a se intampla. In ciuda faptului ca a murit in 1996, la varsta de 85 de ani, ea a lasat cateva indicii despre ce ne-am putea astepta la inceputul anului 2018. Printre altele, publicatia Birmingham Mail spune ca ea a prezis faptul ca Vladimir Putin si Rusia vor domina lumea.

In anul 1979, scriitorul Valentin Sidorov, s-a intalnit cu Baba Vanga care i-ar fi spus: "Toti se vor topi, precum gheata, doar una va ramane neatinsa, gloria lui Vladimir, gloria Rusiei. Prea mult a fost tinuta victima. Nimeni nu poate opri Rusia. Toti vor fi indepartati din calea ei si mai mult decat atat, el va deveni stapanul lumii".

Potrivit unei alte publicatii, Daily Post, inainte de moartea sa, Baba Vanga a prezis inca o data un viitor glorios pentru Rusia. Potrivit clarvazatoarei din Bulgaria, Rusia va fi singura superputere a lumii. Ea a facut de asemenea o profetie care da fiori, cu privire la utilizarea armelor nucleare si cel de-al Treilea Razboi Mondial.

Orbita dupa ce a fost luata de o ciudata tornada (neinregistrata de meteorologi sau alte relatari de atunci), Baba Vanga a fost gasita dupa lungi cautari, cu ochii plini de nisip si praf, pe care nu ii putea deschide din cauza durerii. A fost operata, dar fara succes si ulterior a orbit. Se spune despre ea ca avea capacitatea de a anticipa viitorul. Ea a facut sute de predictii in cariera ei de 50 de ani. Gheorgi Lozanov, directorul Institutului de Sugestiologie si Parapsihologie din Sofia, care a evaluat predictiilor facute de Vanga, a constatat ca acestea s-au adeverit in proportie de 80%. Lozanov a descris mai mult de 7.000 cazuri de predictii corecte apartinand lui Vanga.

Ea a devenit celebra dupa ce a prezis scufundarea submarinului Kursk in anul 2000. Are milioane de adepti care cred ca avea abilitati paranormale, inclusiv telepatia si posibilitatea de a comunica cu strainii. Dar contestatarii sai spun ca multe dintre predictiile ei sunt interpretabile si deci incorecte, printre care ascensiunea ISIS sau distrugerea Turnurilor Gemene. Specialistii au calculat ca 68% din profetiile ei s-au implinit, mult mai putin decat cele 85% proclamate de adeptii ei.

In 1980, ea a prezis ca in august 1999 "Kursk va fi acoperit cu apa si intreaga lume va plange". Kursk a fost un submarin rusesc care s-a scufundat in Marea Barents pe 12 august 2000, provocand moartea echipajul de la bord. In 1989, Baba Vanga a spus: "Oroare, oroare! Fratii americani vor cadea dupa ce vor fi atacati de pasarile de otel. Lupii vor urla din tufis, iar sange nevinovat va curge". La 11 septembrie 2001, avioane deturnate de extremisti islamici au lovit World Trade Center din New York, omorand mii de oameni.

Schimbarea orbitei Pamantului asteptata cu nerabdare inainte de anul 2023, o noua sursa de energie care va fi creata, eradicarea foametei intre 2025 si 2028, topirea calotelor de gheata care va provoca cresterea nivelului oceanelor, musulmanii care vor conduce Europa si clonarea care va vindeca majoritatea bolilor, sunt doar cateva din numeroasele profetii facute de ea.