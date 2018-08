Prognoza meteo 13 - 19 august. Avertizari de vreme severa

Zilele cu soare si temperaturi ridicate continua. Meteorologii au anuntat prognoza meteo pentru saptamana 13 - 19 august. In unele zone vom avea parte de temperaturi insa, vor exista si zone unde va ploua.

Meteorologii au emis astazi cateva avertizari de vreme severa pentru cateva zone. Iata prognoza meteo pentru saptamana 13 - 19 august

Potrivit prognozei ANM, vremea va fi in general frumosa saptamana viitoare, dar calduroasa la amiaza in mare parte din tara. Temperaturile maxime se vor situa intre 25 si 34 de grade, iar cele minime intre 12 si 20 de grade Celsius.

Totodata, vremea in urmatoarea saptamana nu va fi lipsita de ploi si furtuni cu descarcari electrice. Luni, 13 august, vremea va fi in general frumosa, in tara, dar calduroasa la amiaza in majoritatea regiunilor.

Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate in nord, nord-est si centru, precum si la munte, unde pe arii restranse, mai ales dupa-amiaza si seara, vor fi averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului.

Temperaturile maxime se vor situa intre 25 si 33 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse, in general, intre 12 si 20 de grade.

Indicele temperatura-umezeala (ITU) se va apropia si, posibil, va atinge izolat pragul critic de 80 de unitati al disconfortului termic in Campia de Vest.

In Bucuresti, vremea va fi in continuare frumoasa, dar calduroasa la amiaza. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineata si noaptea.

Vantul va sufla slab pana la moderat. Temperatura maxima va fi de 31...32 de grade, iar cea minima de 15...17 grade.

Prognoza meteo 13 - 19 august de la ANM

Marti, 14 august, vremea se va mentine in general frumoasa, dar calduroasa in cea mai mare parte a tarii.

Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in a doua parte a zilei mai ales in zona de munte si doar pe arii restranse vor fi averse si descarcari electrice.

Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in sud-vest si in timpul ploilor.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 27 si 34 de grade, cu cele mai ridicate valori in vest, iar cele minime se vor situa intre 12 si 22 de grade, usor mai scazute, spre 9...10 grade, in depresiuni.

Indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unitati al disconfortului termic in Campia de Vest si, posibil, izolat, in regiunile estice.

In Bucuresti, vremea se va mentine calduroasa. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab pana la moderat. Temperatura maxima va fi de 32...33 de grade, iar cea minima de 15...17 grade.

Prognoza meteo 13 - 19 august. Averse si descarcari electrice

Miercuri, 15 august, vremea calduroasa va persista. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare dupa-amiaza in zona de munte, iar noaptea in regiunile vestice si nord-vestice, unde izolat se vor semnala averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 29 si 34 de grade, iar cele minime se vor situa intre 11 si 23 de grade, usor mai scazute in depresiuni, spre 6...7 grade.

Vremea va fi frumoasa, dar calduroasa la amiaza. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab pana la moderat.

Temperatura maxima va fi de 32...33 de grade, iar cea minima de 15...17 grade.

Prognoza meteo 13 - 19 august. Temperaturile pot ajunge pana la 34 de grade

Joi, 16 august, vremea calduroasa va persista. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in vestul, centrul si nordul tarii unde, mai ales in cursul zilei, se vor semnala averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului.

Temperaturile maxime, in scadere fata de ziua precedenta in regiunile intracarpatice, vor fi cuprinse intre 25 si 34 de grade, iar cele minime se vor situa intre 14 si 24 de grade, usor mai scazute in depresiuni, spre 12 grade.

In Bucuresti, vremea se va mentine frumoasa, dar calduroasa la amiaza. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab pana la moderat.

Temperatura maxima va fi de 33...34 de grade, iar cea minima de 15...17 grade.

Potrivit ANM, tendinta evolutiei vremii pentru intervalul 17 - 19 august 2018, vremea va ramane calduroasa, indeosebi in sudul si estul tarii.

Pe arii restranse in regiunile intracarpatice si in zonele de deal si de munte si cu totul izolat in rest, vor fi averse si descarcari electrice.

La Bucuresti, vremea va fi calduroasa, iar probabilitatea de aparitie a ploilor de scurta durata va fi redusa.