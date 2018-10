Prognoza meteo 5 octombrie. Ger in mai multe zone din tara

Meteorologii au emis Cod Galben in aceasta dimineata. Pana la ora 9:30, este Cod Galben de ceata care determina reducerea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri in judetul HARGHITA (Miercurea Ciuc, Toplita, Gheorgheni, Ditrau, Sandominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsangeorgiu, Sarmas, Frumoasa, Lazarea, Sansimion, Carta, Siculeni, Mihaileni, Tomesti, Galautas, Ciceu, Sanmartin, Sancraieni, Danesti, Subcetate, Madaras, Tusnad, Santimbru, Voslabeni, Cozmeni, Leliceni, Pauleni-Ciuc, Racu).

La ora 08:00, in mai multe orase din tara se inregistreaza temperaturi negative sau foarte scazute, comparativ cu diminetilor anterioare. Temperatura a scazut semnificativ. Avem - 6 grade in Miercurea Ciuc, cea mai scazuta temperatura din tara, la aceasta ora, - 1 grad in Brasov, sunt 0 grade in Targu Mures, Bacau, Sibiu, Deva, Vaslui. Cea mai ridicata temperatura din tara in aceasta dimineata este in Constanta, 13 grade Celsius. In Bucuresti sunt 5 grade, in Iasi 4, in Timisoara 6 grade Celsius.