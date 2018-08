Prognoza meteo pana pe 24 septembrie. Cum va fi vremea in fiecare saptamana

Meteorologii au publicat estimarea meteo pentru o luna. Iata cum va fi vremea pe saptamani, in ceea ce priveste temperatura aerului si precipitatiile:

27 august - 3 septembrie

Valorile termice medii se vor situa in jurul normei climatologica sau pot fi usor mai scazute decat acesta local in vestul tarii si vor fi in general mai ridicate decat normalul perioadei in restul teritoriului, cu abateri mai mari indeosebi in regiunile estice. Cantitatile de precipitatii vor fi usor excedentare local in centru, sud-vest si la munte si deficitare in restul teritoriului, indeosebi in regiunile estice si sud-estice.

3 - 10 septembrie

Mediile valorilor termice se vor situa in general peste norma climatologica a saptamanii in cea mai mare parte a tarii, local mai ridicate in jumatatea de vest. In cea mai mare parte a tarii, regimul pluviometric se va incadra in general in limitele normale ale perioadei.

10 - 17 septembrie

Temperatura aerului va avea valori in general mai ridicate decat normalul climatologic al saptamanii, local cu abateri mai mari in jumatatea de vest a tarii. Precipitatiile vor fi in general apropiate de normele climatologice ale intervalului, local usor excedentare indeosebi in zonele de munte.

17 - 24 septembrie

Temperatura aerului va avea valori in general mai ridicate decat normalul climatologic al saptamanii, cu abateri mai mari in nord-vest. recipitatiile pot fi usor excedentare, local in zonele montane si in regiunile vestice, centrale si estice, iar in restul teritoriului vor fi apropiate de normele climatologice ale intervalului.