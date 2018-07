Prognoza meteo pentru joi, 26 iulie: Ploi masive in Romania

Prognoza meteo pentru miercuri, 26 iulie, anunta o vreme instabila cu ploi masive in aproape toata tara.

Soi se vor semnala averse de ploaie insotite de descarcari electrice in aproape toata tara, iar razlet va cadea si grindina de dimensiuni mici si medii. In mod izolat cantitatile de apa mai pot ajunge pana la 20-30 de mm, mai ales in zonele sud-estice si la munte.

Vantul va sufla slab in cea mai mare parte a tarii, cel mult slab pana la moderat in vestul extrem. Maximele termice vor urca la pranz pana spre 25-30 de grade in Transilvania si Maramures, 27-32 de grade in Banat, Crisana si Oltenia, 29-33 de grade in Muntenia si Dobrogea (cu cele mai scazute valori asteptate a se inregistra in sudul litoralului) si 25-30 de grade in Moldova.

Vremea Bucuresti, 26 iulie 2018

Potrivit vremeaido.ro, vremea din Bucuresti anunta furtuni cu fulgere izolate atat pe timpul zilei, cat si pe timpul noptii. Temperaturile maxime vor atinge 28°C, iar cele minime vor fi de 20°C. Vantul sufla moderat, cantitatile de apa sunt de 3 l/m² pe timpul zilei, respectiv 3 l/m² pe timpul noptii. Vremea la Bucuresti se anunta ploiasa pana la finalul lunii. Prima zi de canicula la Bucuresti este asteptata pe data de 2 august.

Vremea la munte, 26 iulie 2018

Si la munte sunt asteptate furtuni cu fulgere, temperaturile se incadreaza intre 25°C si 16°C. Vantul sufla moderat. Cantitatile de apa sunt mari, atingand, ziua - 6 l/m², iar noaptea 2 l/m².

Va continua sa ploua pana la finalul lunii iulie, prima zi de canicula fiind prognozata de meteorologi pentru joi, 2 august 2018.