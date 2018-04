Prognoza meteo pentru marti, 10 aprilie: Vreme frumoasa

Administratia Nationala de Meteorologie anunta vreme frumoasa in urmatoarele zile.

IN TARA, vremea va fi calda pentru aceasta data in cea mai mare parte a tarii, dar mai ales in regiunile intracarpatice si se va mentine predominant frumoasa. Pe parcursul zilei cerul va fi mai mult senin, vantul va avea unele intensificari in Banat, iar temperaturile maxime se vor incadra intre 16 si 25 de grade, valori mai mici urmand a se inregistra in zona litoralului, unde vor fi 11...14 grade. Noaptea, cerul va fi variabil, cu innorari temporare in regiunile vestice, unde pe arii restranse va ploua slab, iar vantul va sufla in general moderat. Local in sudul, estul si centrul tarii se va forma ceata. Minimele termice se vor incadra intre 1 si 11 grade, mai coborate, spre -2 grade, in depresiunile din estul Transilvaniei, dar si mai ridicate, pana la 13 grade in dealurile Banatului.

LA BUCURESTI, vremea va fi predominant frumoasa. Cerul va fi mai mult senin, cu unele innorari in a doua parte a noptii, cand si probabilitatea de ceata va fi ridicata. Vantul va sufla slab pana la moderat. Temperatura maxima va fi de 21...22 de grade, iar cea minima se va situa in jurul valorii de 6 grade.