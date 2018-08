Prognoza meteo pentru sfarsitul saptamanii. Vom scapa sau nu de ploi?

Vremea capricioasa continua sa ne dea batai de cap si la sfarsitul saptamanii, intrucat in mai multe zone din tara se vor inregistra precipitatii.

Vineri pana spre orele pranzului cerul va fi senin in majoritatea zonelor tarii, pentru ca mai apoi pe spatii restranse (mai ales din sud-vest, centru si nord-vest) sa cada unele averse slabe de ploaie insotite de descarcari electrice. Vantul va sufla moderat in sud-estul tarii si mai mult slab in rest. Temperaturile maxime vor fi aproape identice cu cele inregistrate in zilele precedente si vor fi cuprinse in general intre 26 si 31 de grade in Transilvania si Maramures, 30-35 de grade in Banat si Crisana, 28-33 de grade in Oltenia, Muntenia si Dobrogea (cu cele mai scazute valori asteptate a se inregistra in zona litorala) si 24-29 de grade in Moldova.

La mare, in schimb, temperaturile maxime se vor situa intre 27 si 30 de grade, iar cele minime intre 20 si 23 de grade. La munte vor fi perioade de timp in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, pe arii relativ extinse. Pe spatii mici cantitatile de apa vor depasi 15...20 l/mp si vor fi conditii de grindina. Temperatura aerului nu va prezenta variatii notabile.