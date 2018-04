Prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Cum va fi vremea de Paste

Vesti bune de la meteorologi pentru vacanta de Paste. Prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani arata ca vremea se va schimba. Astfel, daca in ultimele zile am avut parte de ploi si vant puternic, in urmatoarele zile vremea isi va reveni, iar termometrele vor indica chiar si 22 de grade Celsius.

O exceptie de la vremea calda de Paste va fi regiunea Dobrogei, acolo unde vantul va sufla in continuare cu putere, iar temperaturile vor fi chiar si de 5 grade Celsius, noteaza ANM.

BANAT

Valorile termice diurne vor fi in crestere pana in data de 4 aprilie, cand media lor va atinge 22 de grade, iar vremea va deveni mai calda decat in mod normal la aceasta data.

In urmatoarele doua zile se va resimti o scadere a temperaturilor cu 5...6 gade, apoi, pana in jurul datei de 9 aprilie procesul de incalzire se va relua, iar media maximelor va urca pana in jurul a 21 de grade. Intre 10 si 15 aprilie nu vor mai fi variatii termice semnificative si maximele se vor situa, in medie, intre 18 si 20 de grade.

Temperaturile minime vor scadea in dimineata zilei de 3 aprilie pana la o medie de 2 grade, apoi vor creste si vor ajunge sa atinga, in 5 si in 6 aprilie, 8 grade. Intre 7 si 15 aprilie media minimelor termice se va situa in jurul valorii de 6 grade.

Probabilitatea de aparitie a ploilor pe arii mai extinse, dar in general slabe cantitativ, va fi in zilele de 5 si de 6 aprilie, precum si dupa data de 12 aprilie. In restul intervalului doar izolat vor fi posibile ploi de scurta durata.

CRISANA

Pe parcursul primelor zile de prognoza vremea se va incalzi semnificativ, astfel ca in data de 4 aprilie media temperaturilor maxime va ajunge la 22 de grade.

Vor urma doua zile de racire, apoi, pana la inceputul celei de a doua saptamani se va incalzi din nou, iar maximele pe intreaga regiune se vor situa, in medie, in jurul valorii de 21 de grade.

Din 10 si pana in 15 aprilie media maximelor termice va avea valori, in general, intre 17 si 19 grade si va caracteriza o vreme normala pentru aceasta perioada.

Dupa o scadere cu 2...3 grade in prima dimineata a intervalului de prognoza, temperaturile minime vor fi in crestere pana in diminetea zilei de 6 aprilie, cand media lor va junge la 8...9 grade.

Dupa aceasta data nu vor mai fi variatii notabile, iar temperaturile minime se vor situa, in medie, intre 5 si 7 grade.

Va ploua pe arii extinse si in general slab cantitativ in zilele de 5 si 6 aprilie, dupa data de 12 aprilie si posibil, izolat, in restul intervalului de prognoza.

TRANSILVANIA

Media valorilor termice diurne va creste accentuat, de la 8 grade in prima zi de prognoza, pana la 21 de grade in zilele de 4 si de 5 aprilie.

Dupa aceasta data, maximele termice vor avea usoare variatii, iar media lor se va situa, in general, intre 17 si 19 grade.

Cea mai rece dimineata va fi cea de 3 aprilie, cand media temperaturilor minime va cobori sub pragul de inghet si va atinge -2 grade.

Cea mai calda dimineata va fi in 6 aprilie cand, in medie, temperaturile nocturne vor ajunge la 6 grade.

Dupa data de 7 aprilie si pana la finalul intervalului de prognoza, minimele termice se vor situa in medie, in general, intre 2 si 4 grade.

Local vor fi ploi de scurta durata, in general slabe cantitativ, cu o probabilitate mai mare in zilele de 2, 5 si 6 aprilie, precum si dupa data de 12 aprilie.

MARAMURES

In intervalul 2 - 5 aprilie vremea se va incalzi, iar aceasta incalzire se va resimti la inceput doar pe parcursul zilei.

Media temperaturilor diurne va ajunge sa se situeze in jurul valorii de 20 de grade. In ziua de 6 aprilie temperaturile vor scadea cu aproximativ 4 grade si pana in data de 9 aprilie valorile termice dirune vor creste din nou si media lor va atinge 19 grade.

Ulterior media maximelor termice se va mentine apropiata de 16...17 grade. Variatii mai mari ale temperaturilor minime vor fi tot in prima saptamana de prognoza.

Cel mai racoare va fi in dimineata de 3 aprilie, cand media minimelor termice va cobori usor sub pragul de inghet, iar cel mai cald in 6 aprilie.

Atunci minimele termice vor urca pana la o medie de 7 grade. In cea de a doua saptamana nu vor mai fi variatii termice atat de mari, iar media minimelor va fi apropiata de 4...5 grade.

MOLDOVA

La inceputul primei saptamani temperatura aerului va creste treptat, de la valori termice diurne de 11 grade, in prima zi, pana la 20...21 de grade in zilele de 4 si de 5 aprilie, cand vremea va deveni calda pentru aceasta perioada.

Apoi, pana spre sfarsitul intervalului de prognoza maximele diurne se vor situa, in medie, intre 15 si 18 grade, valori de temperatura apropiate de normele perioadei.

Temperaturile minime se vor situa, in general, intre 3 si 5 grade, cu cele mai coborate valori, de 0...1 grad in prima noapte.

Trecator si pe arii relativ restranse vor fi ploi in general slabe cantitativ, in 2 aprilie, in jurul datei de 6 aprilie si dupa data de 12 aprilie.

DOBROGEA

Pe tot parcursul intervalului de prognoza variatiile termice vor fi nesemnificative. Temperaturile maxime se vor situa, in medie, in jurul valorii de 14 grade, caracterizand o vreme normala pentru prima decada a lunii aprilie.

Regimul termic nocturn va urma aproximativ aceeasi tendinta, media temperaturilor nocturne va fi in jur de 7 grade, doar in noaptea de 2 spre 3 aprilie va fi mai coborata, spre 3 grade.

Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in ziua de 2 aprilie si dupa data de 12 aprilie, dar acestea vor fi pe arii restranse si slabe cantitativ.

MUNTENIA

Vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei la inceputul intervalului, cand se va inregistra o medie de 15 grade a temperaturilor maxime.

Apoi se va incalzi treptat, astfel incat, in zilele de 4 si de 5 aprilie, va deveni calda pentru prima decada a lunii aprilie, cu o medie regionala a valorilor diurne de aproximativ 21 de grade.

In rest vor fi usoare variatii termice de la o zi la alta, iar media regionala se va situa intre 17 si 19 grade.

Media temperaturilor minime va fi cuprinsa, in general, intre 3 si 6 grade, cu cele mai coborate valori in prima noapte, cand se va situa in jurul a 1 grad.

Probabilitatea de aparitie a ploilor, pe arii restranse si slabe cantitativ, va fi mai ridicata in intervalul 5-7 aprilie si din nou intre 11 si 15 aprilie.

OLTENIA

Vremea va fi usor mai rece decat in mod normal la aceasta data la inceputul intervalului, apoi se va incalzi treptat, astfel incat media temperaturilor maxime va creste de la 14 grade la 20...21 de grade, in zilele de 4 si de 5 aprilie.

In restul zilelor vor fi usoare fluctuatii termice, iar media regionala se va situa intre 17 si 19 grade.

Temperaturile minime vor fi cuprinse, in medie, intre 5 si 7 grade, cu cele mai coborate valori in prima noapte, cand media nocturna se va situa in jurul valorii de 2 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicata in intervalul 10 -15 aprilie, dar si intre 5 si 7 aprilie, cand va ploua pe arii mai extinse si in general slab cantitativ.

LA MUNTE

Vremea va fi rece in prima zi a intervalului de prognoza, cand maximele diurne se vor situa in jurul unei valori medii de 0 grade.

Ulterior, va avea loc un proces de incalzire, astfel incat pana spre sfarsitul celei de a doua saptamani media maximelor va fi cuprinsa intre 8 si 11 grade, cu cele mai ridicate valori in zilele de 4 si 5 aprilie, cand se vor inregistra, in medie, 12 grade.

Regimul termic nocturn va fi caracterizat de valori negative in prima noapte, in medie spre -6...-5 grade, apoi acestea vor fi predonderent pozitive, mai ales intre 4 si 6 aprilie.