Prognoza meteo pentru vineri, 4 mai: Ultima zi frumoasa din saptamana

Vremea din 4 mai se va mentine calda. Prognoza meteo anunta ultima zi cu vreme frumoasa din saptamana. De sambata, ploile insotite de descarcari electrice revin in Romania.

Potrivit prognozei meteo ANM, vineri vremea va continua sa fie frumoasa si deosebit de calda in majoritatea regiunilor tarii. Doar in nordul Carpatilor Orientali vor cadea cu totul izolat unele averse slabe de ploaie insotite de descarcari electrice conform prognozei valabile pentru dupa-amiaza zilei. Vantul va sufla moderat in nord-vestul extrem si mai mult slab in rest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre 25 si 30 de grade Celsius la nivelul intregii tari, cu cele mai scazute valori asteptate in estul Dobrogei.

Cum va fi vremea din 4 mai in Bucuresti

Prognoza meteo anunta vreme deosebit de frumoasa, cu temperaturi maxime de 30 de grade Celsius in Capitala si minime de 14°C. Si in prima zi de weekend vremea se va mentine la fel, fara precipitatii. De duminica vin ploile in Bucuresti

Prognoza meteo ANM la munte

Vremea la munte ramane calda, iar temperaturile ating 28°C. Vantul bate moderat, nu sunt sanse de precipitatii, iar cerul se mentine in mare parte senin. Minima noptii atinge 12°C. Incepand de sambata, la munte revin ploile.