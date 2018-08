Prognoza meteo pentru weekend. Cum va fi vremea sambata si duminica

Vineri, vremea va fi cãlduroasã in majoritatea zonelor tãrii, cu temperaturi maxime ce se vor incadra intre 27 si 35 de grade, cu cele mai ridicate valori in Campia Romanã si Lunca Dunãrii unde disconfortul termic va fi ridicat.

Cerul va fi variabil, cu innorãri temporare, averse si descãrcãri electrice, mai ales dupã-amiaza, la munte (indeosebi in Muntii Banatului si in Carpatii Meridionali) si in sud-vestul teritoriului si pe arii restranse in centru. Izolat ploile pot avea caracter torential si vor fi conditii de grindinã. Vantul va sufla slab si moderat. Minimele termice se vor situa intre 9...10 grade in depresiunile intramontane si 22...24 de grade pe litoral. Pe spatii mici in zonele depresionare, dimineata si noaptea, va fi ceatã.

PROGNOZA METEO pentru sambata, 1 septembrie

Vremea cãlduroasã va persista in cea mai mare parte a tãrii, temperaturile si disconfortul fiind chiar in crestere, in special in sudul si in vestul teritoriului. Astfel, maximele termice se vor incadra intre 27 si 36 de grade, iar indicele temperaturã-umezealã (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unitãti local in Campia Romanã, Campia de Vest si Lunca Dunãrii. Cerul va fi variabil, cu innorãri temporar accentuate, averse, descãrcãri electrice si intensificãri de scurtã duratã ale vantului local in zonele montane, in vest si nord-vest si pe arii restranse in centrul teritoriului. Izolat vor fi conditii de grindinã. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre 9...11 grade in depresiunile Carpatilor Orientali si 23...24 de grade pe litoral.

PROGNOZA METEO pentru duminica, 2 septembrie

Vremea va fi predominant frumoasã, dar in continuare cãlduroasã in cea mai mare parte a tãrii. Cerul va fi variabil, cu unele innorãri dupã-amiaza in special in zona montanã, unde izolat vor fi averse si descãrcãri electrice. Vantul va avea intensificãri locale, temporare mai ales ziua in regiunile extracarpatice si pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre 29 si 34 de grade, iar cele minime intre 8 grade in depresiuni si 22...23 de grade pe litoral.