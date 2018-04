Prognoza meteo. Vremea se schimba radical

Vremea va fi deosebit de caldã, dar va deveni, in general instabilã, in majoritatea regiunilor. Indeosebi pe parcursul zilei, in jumãtatea de nord a tãrii si pe arii restranse in rest, vor fi innorãri temporar accentuate, averse, descãrcãri electrice si intensificãri de scurtã duratã ale vantului.

Ploile si cu caracter torential, izolat vor fi mai insemnate cantitativ si vor fi conditii de grindinã. Temperaturile maxime vor avea valori de la 17...18 grade in nordul litoralului, panã in jur de 30 de grade in Oltenia si in Muntenia, iar cele minime vor fi cuprinse intre 7 si 15 grade.

Miercuri (25 aprilie)

Vremea va fi deosebit de caldã. Cerul va fi variabil, cu unele innorãri mai ales ziua, cand la munte si izolat in celelalte regiuni, vor fi averse si descãrcãri electrice. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificãri temporare in zona montanã. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 18 grade in nordul litoralului si 28...29 de grade in Oltenia si Muntenia, iar cele minime intre 5 si 15 grade.

Joi (26 aprilie)

Vremea se va mentine deosebit de caldã. Local, din orele amiezii vor fi manifestãri specifice instabilitãtii atmosferice, respectiv innorãri temporar accentuate, averse, descãrcãri electrice si intensificãri de scurtã duratã ale vantului. Ploile vor putea avea caracter torential si vor fi conditii de grindinã. Temperaturile maxime se vor incadra intre 19 si 29 de grade, iar cele minime intre 6 si 15 grade.