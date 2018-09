Proxeneti arestaţi în Capitală. Se foloseau de camerele hotelului lui Robert Negoită

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti au destructurat, vineri, un grup specializat în săvârşirea infracţiunii de proxenetism, care îşi desfăşura activitatea în Sectorul 4 din Capitală, patru persoane fiind arestate preventiv, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR). Fetele de care aceştia se ocupau erau obligate să se prostitueze în RIN GRAND HOTEL, deţinut de Robert Negoită.

Poliţiştii au pus în aplicare, vineri, şase mandate de percheziţie domiciliară şi 16 mandate de aducere, într-un dosar penal ce viza persoane suspectate de săvârşirea infracţiunii de proxenetism. IGPR precizează că cei în cauză au determinat, înlesnit şi obţinut diferite sume de bani de pe urma practicării prostituţiei de către mai multe femei. Aceştia au închiriat şi pus la dispoziţie mai multe apartamente situate în RIN GRAND HOTEL, în vederea întreţinerii de raporturi sexuale contra cost.

Poliţiştii au depistat şi dus la audieri mai multe persoane, au fost ridicate mai multe telefoane mobile, precum şi diferite sume de bani, însumând peste 11.000 lei şi 4.000 euro, suspectate a fi rezultate din activitatea infracţională.

Conform sursei citate, în urma prezentării instanţei a persoanelor în cauză şi a probatoriului, a fost dispusă măsura arestării preventive faţă de patru dintre acestea şi măsura controlului judiciar faţă de un alt membru al grupului. Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale a persoanelor în cauză.

Numele hotellui a mai fost implicat in scandaluri sexuale, inclusiv in megascandalul "Prostituatele PSD" din 2010, precum si in scandalul sexual ce l-a implicat pe Constantin Boscoloddeala. Iar exemplele pot continua.