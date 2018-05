Puteam asista la un dezastru! Incident socant pe pista Aeroportului Iasi. Totul a fost tinut insa in mare secret de cei implicati

Situatie absurda pe Aeroportul International Iasi. Un zbor al companiei Tarom spre Aeroportul Otopeni se putea lasa cu urmari grave daca nu s-ar fi intervenit la timp si cineva nu ar fi observat gravitatea situatiei.

Zborul Tarom din dimineata zilei de 30 aprilie care urma sa decoleze de la Iasi spre Capitala in jurul orei 06:00 a fost amanat vreme indelungata din cauza unei defectiuni tehnice. Cu cateva momente inainte de decolare, cei care alimentau aeronava cu combustibil au observat ca o conducta s-a spart si din avion curge tot. Combustibilul a inceput sa se scurga pe pista folosita ca platforma de parcare si cale de rulare. In aceste conditii, zborul a fost amanat timp de cateva ore bune.

In plus, cei care alimentau avionul au fost nevoiti sa revina cu cisterna pentru a descarca din nou combustibilul pentru ca problema sa fie remediata fara vreun risc. Curios este faptul ca nimeni nu a suflat nicio vorba despre acest incident, in ciuda faptului ca zeci de pasageri s-au trezit in imposibilitatea de a ajunge la timp in Bucuresti.

Pentru a rezolva problema, a fost nevoie ca o alta aeronava a companiei Tarom sa ajunga de la Bucuresti, cu o piesa de rezerva. Mai mult, pe pista au ajuns si pompierii, care au fost nevoiti sa curete toata pata de combustibil scursa din avionul avariat. Abia dupa cateva ore, situatia s-a remediat, iar zborul a fost reluat fara alte incidente. Conducerea Aeroportului Iasi pare ca doarme si nu a dorit sa faca niciun fel de comentariu pe aceasta tema. Nici Monica Nichitus si nici Mitica Rebegea, cel despre care se credea ca va dezvolta Aeroportul Iasi, nu au avut nicio reactie pana acum despre acest incident extrem de grav.

In plus, compania aeriana nu a raspuns adreselor formulate de bzi.ro pentru a-si exprima un punct de vedere referitor la incidentul petrecut pe Aeroportul International Iasi. Nu este primul incident petrecut la Aeroportul Iasu in care au fost implicati cei de la Tarom. In prezent, compania opereaza la Iasi curse interne catre Otopeni si Timisoara, iar externe catre Tel Aviv si Londra. In ultima perioada, compania a fost implicata in mai multe scandaluri interne.

Numai anul trecut de pe Aeroportul International Iasi au fost scoase din program rand pe rand zborurile spre Munchen, Roma, Bologna sau Madrid. Totul a plecat de la faptul ca operatorul aerian nu mai dispunea de aeronave pentru a mai putea efectua curse regulate dinspre si spre Iasi. Astfel s-a ajuns ca aceste rute cautate de ieseni sa fie scoase din program. La Iasi s-au inregistrat numeroase probleme legate de zborurile companiei Tarom catre destinatii interne sau externe.

Singurul castig al Tarom la Iasi este legat de ruta spre Timisoara. Dupa ce Blue Air a renuntat la acest zbor in urma unui scandal cu sefii aerogarii banatene, ruta a fost preluata de catre operatorul subordonat Ministerului Transporturilor. Toate acestea au facut ca Tarom sa fie macinata de scandaluri interne. Un raport al Ministerului a aratat ca in decursul anului trecut operatorul a inregistrat pierderi de peste 40 de milioane de euro, a avut personal supradimensionat, avioane cu probleme tehnice (cum este si speta actuala de la Iasi - n.r.) si, deasupra tuturor, scurgeri de fonduri.

In plus, s-a renuntat la curse, iar doua aeronave au fost trase pe dreapta, in vreme ce la conducere s-au schimbat cinci directori. Lucrurile sunt insa mai grave. Astfel, s-a ajuns ca alte companii precum Blue Air sau Wizz Air sa castige tot mai multi pasageri, iar Tarom sa pierda teren. De altfel, o parte din cursele scoase din program de Tarom de la Iasi sunt operate si de celelalte companii, care au preturi mult mai accesibile. Si acesta este doar un exemplu.