Razvan Rentea, barbatul care si-a omorat tatal, mama si bunica, este suspect in cazul uciderii actritei Gabrielei Drogai

Razvan Rentea, barbatul care si-a ucis cu sange rece parintii si bunica este suspenct intr-o noua crima. Tanarul din Satu Mare este banuit ca a omorat-o si pe actrita Gabriela Dorgai, gasita moarta in 2014.

In presa din Satu Mare au aparut informatii conform carora in locuinta lui Razvan Rentea a fost gasit cardul bancar al actritei ucise in 2014. Iar pe anchetatori i-a facut sa-l numeasca suspectul principal. Gabriela a fost gasita fara suflare, dezbracata de la brau in jos, pe malul Somesului. Anghetatorii au stabilit ca actrita a fost violata si strangulata.

Cel mai mare caz nerezolvat al ultimilor trei ani este cel al uciderii Gabrielei Dorgai, in varstade 41 de ani, fosta actritala Sectia romanaa Teatrului de Nord Satu Mare. Totul s-a produs in luna noiembrie a anului 2014, atunci cand unul sau mai multi autori au tras-o efectiv de pe dig, au dezbracat-o si au omorat-o pe actrita pe malul Somesului.

Cert este faptul ca scopul infractiunii a fost de la bun inceput cel de viol si crima, in conditiile in care poseta, in care se aflau bani si alte bunuri, a ramas intacta. Surse au precizat pentru PresaSM ca unul dintre suspecti ar fi parasit tara la scurt timp dupa comiterea crimei. Ar fi vorba despre un barbat, care ar fi fost tratat pentru diferite afectiuni psihice.

Cei doi s-ar fi cunoscut chiar in incinta spitalului. Informatiile nu au fost infirmate/confirmate de anchetatori, pentru ca nu pot divulga elemente concrete dintr-o ancheta aflata in curs de desfasurare. Martorii au declarat pentru ofiterii judiciaristi si procurori ca ar fi vazut doua persoane pe malul raului Somes, dar nu parea sa fie vorba despre o agresiune, ci ar fi parut ca persoanele s-ar fi cunoscut. Ce s-a intamplat ulterior, in ce moment a aparut agresiunea, inca nu se cunoaste. In cazul mortii actritei satmarene Gabriela Dorgai incep sa transpara informatii despre suspectii audiati de politisti.