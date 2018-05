Reactia dura a lui Mircea Badea in legatura cu ofiterii acoperiti din presa: ''...viermilor''

Mircea Badea a vorbit, joi, in emisiunea "In Gura Presei", despre "acoperitii" din mass-media, dupa ce fostul colonel SRI a prezentat in comisia parlamentara o lista cu mai multe nume ale unor ziaristi care ar intra in aceasta categorie. Mircea Badea a amintit de declaratiile lui George Maior, din 2015 si 2017, dar si de un document strict secret al SRI, privind infiltrarea serviciului in redactia unui cotidian central, scandal ce a izbucnit in 2011.

"Eu nu as folosi ofiter acoperit, as folosi agent de influenta. Institutia ofiterului acoperit e o institutie complexa, comporta niste rigori. Probabil ca multi dintre putoii astia jegosi nu sunt ofiteri acoperiti, ci doar agenti de influenta. Voiam sa va aduc aminte doua lucruri. In acest cor jihadist, George Maior afirma din nou ca SRI trebuie sa aiba ofiteri acoperiti, inclusiv in presa. Deci de existat, exista sigur-sigur (...) Daca vreti sa stiti toata daravela din 2012 cu Valentin Zaschievici, dati un search pe Google. Cam asta despre acoperiti. Hai mars, mai viermilor!" a spus Mircea Badea.