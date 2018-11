Reactie a Episcopiei Romano-Catolice la sarbatoarea de Halloween: "Nu este un joc nevinovat, ci un proiect impotriva crestinismului"

O cifra de afaceri care, in timpuri de criza economica, depaseste 250 de milioane de euro si implica pana la 17 milioane de italieni. Este sarbatoarea de Halloween in cifrele furnizate de Confersercenti pentru 2017. Si trendul nu pare insa sa aiba inversari. Dar este numai un fenomen comercial sau, in spatele noptii vrajitoarelor, se ascunde ceva mai mult?

"Halloween face parte dintr-un proiect mai vast, sustinut puternic de mass-media care nu este atat comercial, cat cel de a induce opinia publica, indeosebi pe copii, pe adolescenti si pe tineri, sa familiarizeze cu mentalitati oculte si magice, straine si ostile credintei si culturii crestine. Vor ca sa dispara viziunea crestina despre viata si sa ne intoarcem la cea pagana". Cel care da alarma este parintele Francesco Bamonte, presedinte al Asociatiei Internationale a Exorcistilor (AIE): "Experienta mea ca aceea a altor exorcisti arata ca sarbatoarea Halloween inclusiv timpul care o pregateste, este de fapt pentru unii tineri un moment privilegiat de contact cu realitati sectare sau legate oricum de lumea ocultismului, cu consecinte chiar grave nu numai pe planul spiritual, dar si planul integritatii psiho-fizice".

In mintea celor mai tineri, explica parintele Bamonte, Halloween "imprima cel putin uratenia. Si imprimand in copii uratenia, gustul oribilului, al deformarii, al monstruosului pus la acelasi nivel cu frumosul, ii orienteaza intr-un fel spre rau. In cer, unde domneste numai bunatatea, totul este frumos. In iad, unde se respira numai ura, totul este urat". Conform exorcistului, "copiii au nevoie de frumusete, nu de uratenie, pentru ca au nevoie de bunatate, nu de rautate. Si frumusetea ii ajuta sa discearna intre ceea ce este bun si ceea ce este rau". Cu privire la asta, continua el, reflecteaza "mamele, tatii, educatorii si mai ales cei care continua nu numai sa sustina ca Halloween este un joc nevinovat, ci chiar acuza de obscurantism pe cei care ii scot in evidenta puternica valenta negativa. Sunt obscurantisti cei care aduc la cunostinta noilor generatii pe marii binefacatori ai omenirii, care sunt sfintii in a caror privire se reflecta frumusetea cerului, sau cei care antreneaza noile generatii la cultura mortii, desacralizeaza simbolurile credintei crestine si exalta macabrul si demoniacul?".

Este bine cunoscut de acum, sustine presedintele exorcistilor conform experientei sale de slujire, ca "sarbatoarea Halloween este in calendarul ocultistilor, al vrajitorilor, al lucratorilor ocultului si al adeptilor satanei, una dintre «festivitatile» cele mai importante motiv pentru care este pentru ei motiv de foarte mare complacere ca mintea si inimile atator copii, adolescenti, tineri si nu putini adulti, chiar daca din joaca si distractie, sa fie indreptate spre macabru, spre demoniac, spre vampiri, spre fantome, spre vrajitorie, spre sicrie, spre cranii, spre schelete si spre deraderea zeflemitoare si sinistra a momentului cel mai important si decisiv al existentei unei fiinte umane care este cel al decesului sau. In afara de asta, putin stiu ca adeptii satanei, in noaptea aceea, in rituri perverse realizate de ei in cinstea sa, ii ofera jocurile si «energiile» tuturor celor care, chiar si din distractie, tot dupa intelegerea satanistilor, evoca implicit cu acea sarbatoare lumea intunericului".

Toate acestea nu inseamna ca aceia care sarbatoresc Halloween vor avea experiente negative, insa "pentru adeptii celui rau cu siguranta este motiv de mare satisfactie ca atatia copii, adolescenti, tineri si adulti, in noaptea aceea sunt orientati nu spre minunata lumina si frumusete a lui Dumnezeu, ci intr-un anumit fel spre lumea raului. Ei sunt convinsi ca in acest mod se intareste puterea celui rau in societate si in ei insisi".

Si parintele Aldo Buonaiuto, animator al Serviciului Antisecte din Comunitatea "Ioan al XXIII-lea", avertizeaza cu privire la seductia lui Halloween: "Matricea ezoterica o face periculoasa. Nu este vorba despre o sarbatoare laica, asa cum este adesea prezentata, ci mai degraba despre un eveniment religios in sens negativ, o operatiune paganizatoare care reuseste sa se camufleze in spatele aparentului caracter inofensiv al lui «dulcegarie si glumita». Parintele Buonaiuto aminteste ca "radacinile Halloween-ului se afla in festivitatea celtica Samhain in timpul careia erau facute adevarate rituri care aveau si jertfiri umane si care trebuiau sa foloseasca pentru a atrage bunatatea duhurilor rele. Pentru executarea acestor ritualuri macabre, erau purtate pasti si erau facute invocatii. Elemente care se repropun si astazi avand convingerea ca este vorba numai despre un joc nevinovat. Din pacate nu este deloc asa".

Astazi "partea obscura" a Halloween-ului este tinuta ascunsa pentru a nu strica "jucaria" comerciala care s-a creat: "Datoria parintilor, educatorilor, a mass-media si a noastra a preotilor este aceea de a ne angaja intens in parohii si in scoli pentru ca sa iasa la iveala componenta anticrestina a acestui fenomen, fara teama de a fi etichetati ca bigoti ci avand mereu ca busola a propriei actiuni zilnice inradacinarea in Adevar". Copiilor, conclude parintele Buonaiuto, "in contrapozitie cu distractia periculoasa si fara continut prospectata cu Halloween, trebuie prezentata cu convingere si credibilitate frumusetea mesajului crestin, deci valorile caritatii, solidaritatii si sfinteniei".