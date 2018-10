Referendum familie: Mircea Badea, reactie transanta

Referendumul pentru familie a adus in prim plan nume cunoscute ale Romaniei, impreuna cu reactiile lor. Jurnalistul Mircea Badea nu putea lipsi din aceasta mare de opinii. Controversatul eveniment al zilelor de 6 si 7 octombrie l-a facut pe acesta sa se exprime in mediul online cu privire la prezenta scazuta a votantilor la referendum pentru familiei.

Vedeta a ales sa le spuna internautilor un mesaj ironic, un fel de dezlegare a opiniilor ce sigur vor urma sa apara. Se pare ca absenteismul cetatenilor Romaniei a ales mai bine decat buletinul de vot. Jurnalistul a fost uluit dupa e ce a vazut cifrele indicate de BEC, indicand faptul ca majoritatea romanilor au ales absenteismul ca raspuns a initiativei de redefinire a familiei in Constitutie.

„Buahahaha. Poporul roman este genial! Sapte la suta?!?! Buahahaha! Ma simt din ce in ce mai bine pentru ca scap si de ultimele reflexe de a mai trece batranicile strada(metaforic vorbind). E un fel de izbavire pentru mine", a scris Mircea Badea in clipa in care cifra prezentei la vot indica doar 7%. Cea de a doua zi a referendumului a indicat la ora 10:00 voturi de la un procent de 7.24 de cetateni romani, conform datelor transmise de BEC.

Un numar de 15.21% a aratat prezenta la vot, in Romania, la ora 16:00. Sambata, 6 octombrie, prima zi a referendumului pentru familia traditionala, a aratat ca prezenta la vot romanilor nu a sarit de 5.72% din totalul de votanti de pe listele permanente de vot. Acesta este un numar minim istoric la vot din Revolutia de la 1989 si pana acum in 2018.