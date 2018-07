Regretul pe care o sa-l avem cu totii la batranete: un psiholog l-a aflat de la pacientii sai

Amintirile sunt ceea cu ce traiesc batranii. Ei isi amintesc pas cu pas, practic zi cu zi viata lor, impartind-o in detalii mici. Anume in aceste momente ei constientizeaza cat de multe lucruri au fost facute gresit si cat de irational a fost sa iroseasca timpul in zadar.

Psihologul si scriitoarea Anna Kiryanova a sesizat o trasatura comuna a tuturor oamenilor in etate care veneau la ea la consultatie. Este o concluzie profunda si exacta. E anume ceea ce trebuie sa cunoasca generatia tanara.

Ce vom regreta la batranete? Cel mai mult nu vom regreta faptul ca am calatorit putin. Si nici ca am acordat prea putina atentie dezvoltarii personale sau ca am educat prost copiii. Si nici ca nu ne-am dedicat artei, desi acest regret este posibil sa-l avem mult mai devreme decat la batranete. Am comunicat cu foarte multi oameni in varsta, total constienti. Ei cel mai mult regreta ca au permis sa fie folositi. Ca au rabdat ofensele, nemeritate si josnice. „De ce nu am putut sa reactionez, atunci cand seful ma obliga sa muncesc cat trei?" - imi spunea o femeie.

O alta femeie isi amintea cum rudele veneau la ea in ospetie pentru cateva saptamani, desi locuia cu sotul si copiii intr-o camera. Si era nevoita sa curete, sa spele, sa gateasca si sa-i serveasca pe acesti oaspetii. Cineva rabda sotul alcoolic agresiv. Altcineva - cerintele fara scrupule ale unor persoane straine. Doar din motivul de a nu indispune sau supara pe cineva.

O femeie imi povestea cum au fost perioade in care li se dadea apa doar o data pe saptamana, zi in care veneau toate rudele ca sa spele si sa se spele, iar ea si copiii sai nu reuseau sa faca acelasi lucru. La 90 de ani aceasta batrana isi amintea cu amaraciune de aceste momente, regretand ca nu putea sa spuna niciunuia „nu".

Iata ce vom regreta cu totii - vom regreta timpul irosit in van, eforturile si jerfele, robia benevola. Vom regreta ca am rabdat in zadar si nimeni nu a apreciat. De aceea nu trebuie sa rabdam orice. Atunci ne va ramane timp si pentru calatorii, copii, nepoti si arta. Vom fi mai sanatosi si mai fericiti, iar pentru asta trebuie doar sa invatam a spune „nu".