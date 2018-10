Regulile reproducerii, infrante de cercetatorii chinezi. Pui de soareci conceputi doar de femele, fara mascul

Pui de soareci facuti cu doua mame si niciun tata este cel mai nou experiment de succes al cercetatorilor de la Academia Chineza de Stiinte. Pentru a incalca regulile reproducerii, oamenii de stiinta precizeaza ca au folosit ingineria genetica. Animalele bimaternale (din doua mame) s-au nascut sanatoase si chiar au facut pui la randul lor.

Totusi, nu s-a reusit acelasi lucru si cu doi masuli. Puii de soareci bipaternali s-au nascut, dar toate exemplarele au murit in cateva zile de la nastere.

Motivul pentru care oamenii de stiinta au abordar un asemenea experiment ar fi ca incearca sa raspunda la intrebarile fundamentale despre motivul pentru care este necesar un barbat si o femeie pentru reproducere.

Mamiferele, inclusiv oamenii, pot face copii numai prin reproducere sexuala. Este nevoie de un ovul de la mama si un spermatozoid de la tata. Totusi, restul lumii naturale nu joaca prin aceleasi reguli. Unii pesti, reptile, amfibieni sau pasari se pot reproduce fara probleme si fara un partener.

Oamenii de stiinta numesc acest fenomen ca parthenogeneza sau "nastere virgina", in traducere populara.

Scopul cercetatorilor chinezi a fost acela de a stabili care dintre regulile de reproducere trebuie eliminate din ADN prin inginerie genetica, pentru a face soareci din parinti de acelasi sex. Aceasta ar explica de ce regulile acestea de reproducere sunt atat de importante si de ce ele sunt intiparite in ADN.

Cercetatorii au luat un ovul de la o femela soarece si un tip special de celula, o celula embrionara haploida, de la alta. Ambele contin doar jumatate din instructiunile genetice necesare, dar aducerea lor laolalta nu a fost suficient.

Cercetatorii au trebuit sa utilizeze o tehnologie numita editare de gena, pentru a sterge trei seturi de instructiuni genetice din ADN, ca sa le faca compatibile. Si a functionat.

Abordarea cu doi tati a fost putin mai complicata si a fost necesara o editare genetica mult mai ampla.

Potrivit cercetatorlilor, motivul pentru care omul trebuie sa faca sex ca sa se reproduca este ca ADN-ul nostru, codul nostru genetic, se comporta diferit, in functie de faptul daca provine de la mama sau tata. Fara o copie feminina si o copie de sex masculin, intreaga noastra dezvoltare, ca om, este oprita.

Cercetatorii explica mai departe ca este vorba despre o imprimare genomica cu parti ale ADN-ului in sperma si parti ale ADN-ului in ovule obtinand diferite "timbre", care modifica modul in care acestea functioneaza.

Dr. Wei Li, care a condus experimentele, a declarat: "Aceasta cercetare ne arata ce este posibil. Am vazut ca defectele la soarecii bimaternali pot fi eliminate si ca barierele bipaterale de reproducere la mamifere pot fi, de asemenea, traversate", spune cercetatorul.

Dr. Teresa Holm, de la Universitatea din Auckland, crede ca exista o sansa pe termen lung si la om.

"Cercetarea poate duce chiar la dezvoltarea unor cai pentru cuplurile de acelasi sex pentru a reproduce copii sanatosi", spune ea. Dar ea subliniaza ca exista "probleme semnificative de etica si siguranta care ar trebui sa fie depasite".