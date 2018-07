Relax Gaming isi extinde prezenta in Regiunea Baltica a Euro

Conform unui articol publicat pe site-ul intergameonline.com, unul din cele mai cunoscute nume din industria jocurilor de noroc, Relax Gaming, si-a extins prezenta in regiunea baltica a Europei, in urma recentului contract incheiat cu operatorul de cazinou online Optibet. Ca urmare a acestui contract, Optibet va pune la dispozitia clientilor sai (deloc putini) jocuri de masa si jocuri ca la aparate (sloturi video), incepand din aceasta vara.

Infiintat in anul 2013, brandul Optibet urmeaza sa lanseze in primul rand jocurile de blackjack si ruleta marca Relax Gaming, pentru ca, imediat dupa aceea, sa introduca in oferta si popularele sloturi video puse la dispozitie de providerul scandinav. Jocul de blackjak de la Relax Gaming ofera jucatorilor posibilitatea de a realiza castiguri in mai multe moduri, permitandu-le totodata sa joaca chiar si la 3 mese consecutiv. In ceea ce priveste jocul de ruleta dezvoltat de Relax Gaming, trebuie sa marturisim ca experienta de joc este fantastica, reproducand cu succes atmosfera din cazinourile reale prin intermediul unei grafici de ultima generatie.

Cine este Optibet?

Optibet ofera inca din 2013 pariuri sportive si jocuri de cazino online in tarile din nordul Europei, atat in cele din Peninsula Scandinava, cat si cele asa numite Baltice (Letonia, Lituania, Estonia sau Regiunea Kalinigrad). Cei care ajung pe site-ul operatorului licentiat in Malta (si nu numai) gasesc diverse promotii, bonusuri de bun venit, oferta de pariuri pre-meci sau Live, sectiune de cazino clasica si Live. Site-ul Optibet este disponibil in 4 limbi: Engleza, Rusa, Finlandeza si Lituaniana. Pe langa site-ul optibet.com, clientii din Letonia au parte chiar si de un site special, Optibet.lv. Oferta de pariuri este unul din principalele atu-uri ale ale operatorului Optibet, nu mai putin de 30 de sporturi diferite fiind prezente in lista cu propuneri, unele dintre ele destul de rar luate in calcul de casele de pariuri (schi alpin, fotbal de plaja, pesapallo, navigatie, sarituri cu schiurile, schi fond, tenis de masa si biatlon).

Referitor la colaborarea cu Relax Gaming, seful departamentului de Cazino al Optibet, Chris Davies, s-a declarat foarte multumit:,,Conținutul oferit de Relax Gaming ne va permite să oferim jucătorilor noștri o experiență de cazino online inovatoare, de prima clasa și suntem foarte bucuroși in legatura cu colaborarea noastra".

Relax Gaming - unul din cei mai cunoscuti dezvoltatori de soft din industria jocurilor

Fondata in 2010, Relax Gaming Ltd este o companie internationala specializata in crearea de solutii inovative pentru gaming. Majoritatea produselor lansate de aceasta companie reprezinta jocuri si diferite sisteme dedicate industriei de gambling. Pe langa jocuri, platforma Relax Gaming alimenteaza piata jocurilor de noroc si cu sisteme pentru servere, pentru desktopuri, dispozitive mobile sau chiar televizoare inteligente. Activitatea firmei se desfasoara in Estonia, Finlanda si Suedia, in baza a doua licente de functionare, una obtinuta in Malta si una in Aldereney.

La fel de incantat ca reprezentantul Optibet a fost si Daniel Eskola, CEO Relax Gaming, in momentul incheierii contractului de colaborare. Acesta a declarat urmatoarele: ,,Tinand cont de faptul ca Optibet operează pe piețe baltice importante, cum ar fi Letonia, Lituania și Estonia, putem spune ca aceasta este o afacere foarte importantă și interesantă pentru Relax Gaming. Suntem siguri că jucătorii Optibet se vor bucura din plin de produsele noastre premium de cazino.''