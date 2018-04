Pentru a trata arsurile la stomac, este important sa mesteci bine mancarea, deoarece saliva ajuta la optimizarea procesului digestiv.

Arsurile la stomac sunt o problema suparatoare care iti poate deteriora intregul sistem digestiv, precum si starea generala de sanatate. In acest articol iti prezentam cateva remedii naturale pentru tratarea arsurilor la stomac la care poti apela pentru a evita consumul de medicamente si a te feri de efectele lor secundare

Consumul de antiacide nu este intotdeauna cea mai buna solutie pentru tratarea arsurilor la stomac. Pe termen lung, aceste medicamente pot afecta sistemul digestiv si intregul organism.

Antiacidele modifica aciditatea naturala a organismului, iar acesta are nevoie de un anumit nivel al pH-ului pentru a digera alimentele in mod corespunzator. Daca distrugi acesti acizi, iti slabesti stomacul si il predispui imbolnavirii.

Alcalinizarea dietei

Solutia cea mai eficienta si de durata pentru tratarea arsurilor la stomac o reprezinta alcalinizarea dietei. Prin urmare, este indicat sa consumi alimente cu proprietati alcaline care regleaza in mod natural nivelul acizilor gastrici din organism. In acest fel, nu iti modifici pH-ul acid din stomac, ci reduci treptat acidittaea, fara a-ti afecta procesul digestiv.

Care sunt alimentele alcaline?

Legume cu frunze verzi: telina, broccoli, castravete, patrunjel, etc.

Alte legume: rosii, varza furajera, sfecla

Fructe: avocado, lamaie, pomelo

Fasole

Oleaginoase: migdale

Seminte

Alge marine

Pe langa adaugarea alimentelor alcaline in dieta, este necesar sa le elimini pe cele acide:

Alcool

Cafea

Sucuri si bauturi din comert

Zahar alb

Faina rafinata

Sare de mare

Produse lactate

Prajeli

Mezeluri

Bea mai multa apa

Pentru a-ti imbunatati digestia, a combate arsurile la stomac si a elimina toxinele acumulate in organism, trebuie sa bei cel putin 1,5 litri de apa pe zi, intre mese, de preferat pe stomacul gol. Este o solutie simpla care ofera rezultate uimitoare.

Leac babesc pentru tratarea arsurilor la stomac

Acest remediu natural pentru ulcer gastric si arsuri la stomac era foarte popular cu cateva decenii in urma.

Ingrediente

Zeama unui cartof crud

Doua linguri de ulei de masline extravirgin

Mod de administrare

Amesteca bine cele doua ingrediente si ia remediul pe stomacul gol, cu cel putin o jumatate de ora inainte de micul dejun.

Consuma-l timp de noua zile consecutive.

Pot bea zeama de lamaie?

Desi este un fruct acid, lamaia neutralizeaza acidul gastric. Tocmai de aceea, multe persoane beau zeama de lamaie dupa masa sau o folosesc pentru asezonarea salatelor.

Poti bea putina zeama de lamaie diluata in apa inainte si dupa masa.

Insa, daca acest tratament nu functioneaza in cazul tau, poti opta pentru oricare dintre celelalte remedii propuse in acest articol.

Mesteca mai bine mancarea

Arsurile la stomac pot fi generate si de felul in care mancam. Multe persoane mananca in graba sau in momente stresante. Astfel, timpul si locul alocat mesei nu permit o digestie buna.

Este important sa acorzi o atentie deosebita servirii mesei. Stai jos, relaxeaza-te si mananca fara sa te gandesti la griji si probleme. In acest fel, vei avea timpul si starea necesara pentru a mesteca mai bine mancarea. Acest obicei simplu iti imbunatateste procesul digestiv, deoarece saliva contine multe enzime.

Bai cu bicarbonat de sodiu

Bicarbonatul de sodiu este unul dintre cele mai utilizate remedii naturale pentru tratarea arsurilor la stomac. Cu toate acestea, consumul regulat de bicarbonat nu este benefic, deoarece acest produs poate avea aceleasi efecte ca medicamentele antiacide din farmacii.

O modalitate mai sanatoasa de a profita de beneficiile oferite de bicarbonatul de sodiu il reprezinta baile fierbinti, fie doar de picioare sau pentru intregul corp. In acest fel, proprietatile alcaline ale bicarbonatului patrund in porii pielii, care se deschid datorita temperaturii apei.

O baie de 15 - 20 de minute este suficienta pentru a avea parte de beneficiile mentionate mai sus.

Apa cu argila

Un alt remediu pentru tratarea arsurilor la stomac cu efecte imediate este apa cu argila. Nu toate tipurile de argila pot fi ingerate, drept pentru care este indicat sa folosesti argila alba.

Ingrediente

1 lingurita de argila alba (5 g)

½ cana de apa (100 ml)

Mod de preparare

Adauga argila in apa si amesteca bine cele doua ingrediente cu o lingura de lemn sau plastic. Este important sa nu folosesti o lingura de metal.

Asteapta 10 minute, apoi bea apa.