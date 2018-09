Replica dura data de Petre Daea! ''Eu m-am dus la minister ca sa lucrez, nu ca sa...''

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat luni ca fostul ministru al Agriculturii si comisar european Dacian Ciolos stia de pericolul pestei porcine, iar in cinci luni de la investirea sa a schimbat cinci presedinti ai ANSVA.

„L-am ascultat pe fostul comisar, fost ministru al Agriculturii, spunand, dandu-se de ceasurile mortii ca suntem incapabili sa rezolvam acest moment. Si sigur ca, asa ca un om interesat, am stat sa vad ce si cum s-a mai facut, desi stiam, dar in momentul acesta agitandu-ma putin de asemenea afirmatii care ar trebui sa fie cantarite cu forta exemplului si cu greutatea momentului", a precizat, intr-o interventie la Antena 3, ministrul Agriculturii, Pentre Dea, conform Mediafax. „Domnul Ciolos - si vreau sa ma uit acum in ochii dumnealui, pentru ca niciodata ca ministru nu am aratat cu degetul si nu voi arata la un alt ministru, eu nu m-am dus la ministerul Agriculturii sa caut prin picioarele scaunelor ce au ramas de la fostii ministri, pentru ca nu asta este rostul meu. Acolo m-am dus sa lucrez", a adaugat Daea.

Potrivit ministrului, in perioada in care Dacian Ciolos a fost ministru al Agriculturii, acesta a schimbat de la conducerea ANSVSA cinci sefi, desi stia de pericolul pestei porcine, acesta fiind deja prezent in patru tari din 2014. „In data de 17 noiembrie, cand a aparut decretul prezidential pentru numirea domnului prim-ministru Ciolos, in cinci luni de zile, a schimbat cinci presedinti ai ANSVSA, a decapitat in cinci luni de zile cinci presedinti", a declarat ministrul Agriculturii.

„Pai, misiunea dumnealui, ca find comisar venit de la Bruxelles si stia ca in 2014, patru tari Polonia, Estonia, Letonia si Lituania erau inecate de focare de pesta, deci avea experienta momentului trist trecut de o parte a Europei, venind in tara, a facut acest lucru, cinci presedinti in cinci luni de zile", a mai adaugat Petre Daea.

De asemenea, ministrul a mai adaugat ca exista „oameni politici care vor sa isi construiasca o rampa de lansare politica pe subiectul pestei porcine africane", unii dintre ei fiind „chiar vegetarieni".

„Chiar daca eu sunt aici, la Bucuresti, gandul meu, viata mea este legata de fermieri, de oamenii care sunt acolo la sate, altii se duc la sat la sfarsitul saptamanii odata cand incep ciclurile electorale si... ce buna este aceasta tema, ca noi vrrem sa construim pe lacrimile taranilor o pista de lansare politica", a precizat Daea. „Unii care sunt acum si sunt doi lideri de partid care bat tare in toba ca ziua nu mananca carne de porc. Le cunosc interesele, pentru ca le pot demonstra ce interes au avut de-a lungul vremii, pentru acest domeniu si ca nu au lasat in urma lor nimic pe care sa-l iei cu mana si sa spui domnule astea sunt facute de mine, daca o iei cu unii prin tara si ii intrebi pe unde ai lasat tu urme? Ei nu stiu", a mai adaugat Petre Daea. Doua focare de pesta porcina africana au fost confirmate, duminica, in judetul Buzau, in doua gospodarii. Autoritatile banuiesc ca virusul a fost adus din Tulcea.