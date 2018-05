Replica DURA data de Tudorel Toader pentru redactorul-sef al Deutsche Welle

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ii da o replica jurnalistului Robert Schwartz, redactor-sef al editiei in limba romana a postului Deutsche Welle, dupa ce acesta si-a exprimat indignarea fata de propunerea de revocare din functie a procurorului-sef al DNA.

"Oare cat de indignat sa fi fost acelasi Robert Schwartz, in 2015, cand, in urma unei declaratii a procurorului general al Germaniei, Ministrul Justitiei a declarat ca nu mai are incredere in el, iar dupa o consultare cu Angela Merkel, acesta a fost demis? Oare nu trebuie sa folosim aceleasi standarde in echilibrarea raporturilor dintre autoritatile statului?", scrie Tudorel Toader pe Facebook.

Pe 30 mai, judecatorii CCR urmeaza sa dezbata cererea de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei, pe de o parte, si presedintele Romaniei, pe de alta parte, in principal, si intre Guvernul Romaniei si presedinte, in subsidiar, determinat de refuzul lui Klaus Iohannis de a da curs cererii de revocare din functia de procuror sef al DNA a Laurei Codruta Kovesi si sa ia o decizie.