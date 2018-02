Revocarea Codrutei. Capcana pentru Iohannis

Tudorel Toader a declanşat ofensiva anti-Justiţie. Propunerea de revocare a Laurei Codruţa Kovesi va ajunge acum pe masa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Potrivit unor surse ale adevarul.ro din conducerea PSD, Liviu Dragnea este convins că CSM va da aviz pozitiv pentru demiterea şefei DNA.

Deşi consultativ, avizul pozitiv va pune o presiune şi mai mare pe şeful statului. Majoritatea în CSM este pe muchie de cuţit. Potrivit calculelor făcute la partid, balanţa stă într-un singur vot, în acest moment pro-PSD. Strict politic, Iohannis are o singură variantă: să refuze revocarea şefei DNA, pentru a recupera electoratul pierdut după desemnarea Vioricăi Dăncilă ca premier, dar şi pentru a impulsiona electoratul de dreapta pasiv. În procedura de revocare a şefei DNA, Iohannis are şi litera, şi spiritul legii de partea sa, spre deosebire de momentul în care a desemnat-o pe Viorica Dăncilă premier, când ar fi trebuit să forţeze Constituţia ca să refuze nominalizarea făcută de majoritatea PSD-ALDE.

Pe de alta parte, de acum inainte, orice abuz al DNA - in cazul ca Iohannis respinge revocarea - va fi pus in carca presedintelui României, iar echipa lui Dragnea va avea grija sa bombardeze mediatic DNA cu tot soiul de abuzuri gen Rarinca, sau Cosma etc. In conditiile unei noi candidaturi la presedintie a lui Iohannis, DNA ar putea fi veriga slaba, la fel cum ar putea fi si pentru presedintia României la Uniunea Europeana din 2019, anul electoral przidential de la noi din tara. Ca atare, presiunea devine foarte mare pe Iohannis, iar Dragnea i-a intins o capcana.

Dacă reuseste sa o revooce pe Kovesi, Liviu Dragnea pune presiune pe judecători, în contextul în care, după Paşte, va primi sentinţa în cel de-al doilea dosar penal (angajările fictive de la Direcţia Copilului Teleorman). În plus, taie din elanul procurorilor în dosarul TelDrum, mult mai complex decât precedentele două. Demiterea şefei DNA ar fi trofeul pe care Dragnea l-ar pune pe masa baronilor locali în schimbul susţinerii necondiţionate, fix în preajma Congresului. Fără rival în partid, cu o majoritate parlamentară consistentă, cu portiţe deschise la CCR, cu un premier-marionetă şi fără Kovesi în fruntea DNA, Dragnea ar împlini visul lui Dan Voiculescu: „Vom avea puterea totală atunci când vom avea şi Justiţia".

Dacă, in schimb, nu reuşeşte revocarea şefei DNA, Dragnea va pune semnul egal între Iohannis şi aşa-zisul stat paralel, cu Laura Codrua Kovesi emblemă. Dragna ii intinde o capcana lui Iohannis care va fi facut raspuzator de orice abatere a DNA, iar procurorii de ip Portocala vor fi adusi, din ce in ce mai multi, in atentia mass-media, dezvaluirile despre aceste abuzuri vor fi prezentate pe banda rulanta, slabind increderea in presedintele Romaniei si pe plan intern si pe cel international.

Intr-adevar, Dragnea şi-ar pierde sansa de candidat la preşedinţie. Fără a da un mesaj de forţă în PSD prin schimbarea Codruţei Kovesi, cu o condamnare penală şi cu încă două dosare pe rol, Dragnea cu greu va putea convinge partidul să-l desemneze candidat la alegerile prezidenţiale, marele său vis. Caci DNA va declansa jihadul impotriva liderului suprem al PSD, dar si impotriva baronilor locali, in incercarea ca acestia din urma sa-l tradeze si sa-l dea jos pe Dragnea. Schimbarea şefei DNA, in schimb, i-ar duce autoritatea la apogeu in randul social-democratilor. În caz contrar, PSD s-ar orienta auotmat către Gabriela Firea.

Există două mijloace pentru revocarea şefei DNA, în cazul, foarte probabil, în care şeful statului se opune. Unu: suspendarea preşedintelui Iohannis. În locul său vine preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, care încheie procedura declanşată de Tudorel Toader. Doi: modificarea legilor Justiţiei, astfel încât preşedintele să nu mai aibă niciun cuvânt de spus în procedura de revocare şi să semneze, ca primarul, propunerea făcută de ministrul Justiţiei. Însă procedura e de durată: legile Justiţiei vor fi puse în acord cu recentele deciziii CCR, dar orice schimbarea va putea fi contestată din nou la Curte, deci se pierde timp. Mai există şi varianta ordonanţei de urgenţă, cu riscul de a sfida total societatea.

În schimb, Iohannis are la îndemână arma referendumului pe Justiţie, amânat pentru zile negre, un instrument politic riscant, în condiţiile în care PSD mobilizează exemplar electoraul la urne, mai ales că sloganul va fi clar: „Jos, Kovesi!". În plus, mulţi primari PNL cu probleme penale se roagă în tăcere să cadă şefa DNA. Abia întors din concediu, Iohannis va avea în faţă un lider de partid care, până ieri, i-a vândut senzaţia că poate avea un mandat liniştit la Cotroceni. Azi, Dragnea e dispus să joace totul pe o carte şi nu va ezita, în ciuda protestelor de stradă, în ciuda ambasadorilor occidentali, în ciuda liderilor europeni.