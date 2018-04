Rezultatele analizei fizicienilor: Lumina Sfanta din Ierusalim este un miracol

Un fizician rus a prezentat primele masuratori pe care le-a inregistrat asupra descarcarilor electrice pe timpul coboririi Sfintului Foc (Lumina Sfanta a Invierii).

Sectiunea „Crestinism si stiinta" din cadrul intilnirii desfasurate marti, la Moscova, a lasat sa se auda prima voce care prezinta rezultatele stiintifice ale experimentului oamenilor de stiinta rusi, intreprins in Duminica Mare, in Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim. Seful ramurii Institutului pentru Energie Atomica Kurchatov, doctor in fizica si matematica, Andrey Volkov, a vorbit despre propria incercare de a masura undele lungi de joasa frecventa ale semnalelor radio, in Biserica din Ierusalim, atunci cind se coboara Lumina Sfinta a Invierii (Lumina de Pasti).

Cercetatorul stiintific a folosit echipamente speciale pentru a face masuratori in biserica, timp de 6 ore jumatate, cit s-a asteptat Focul Sfint, salvind aceste masuratori, pentru ca in lunile urmatoare sa incerce descifrarea acestora. Volkov considera „miracol absolut" diferenta dintre parametrii (indicii) inregistrati in ziua anterioara coboririi Luminii Sfinte si cei din ziua respectiva. In plus, conform acestuia, analiza fisurii din coloana aflata la intrarea in Biserica il face sa fie convins ca aceasta fisura nu putea aparea cu adevarat decit in urma unei descarcari electrice".

Potrivit lui Volkov, omologul sau, expert in fizica dezintegrarii, Evgehnii Morozov, sutine si el aceleasi pozitii. Desi acesta considera ca „masuratorile facute doar o singura data, nu pot fi destul de evidente strict din punct de vedere stiintific", Volkov isi sustine rezultatele cu intreaga responsabilitate si este gata sa le prezinte. „Cu toate acestea, daca ma intrebati strict ca om de stiinta, daca aici se intimpla ceva (un miracol) sau nu, voi raspunde ca eu nu pot sti", a spus el.

Vice-Presedintele Comisiei ce se ocupa de evenimentele miraculoase din viata Bisericii, de pe linga Patriarhia de la Moscova, lector la Universitatea Ortodoxa Sfintul Ioan Rusul, Alexandru Moscovschii i-a spus lui Volkov „ca a realizat o activitate de cercetare stiintifica, pentru intiia data in istorie, la modul serios, demna de incredere si responsabila, la adresa Sfintei Lumini".

Lumina Sfanta de la Ierusalim apare la Mormantul Domnului, de multe secole, cu putin inainte de Pastele Ortodox. Crestinii rasariteni sunt convinsi ca miracolul Sfintei Lumini, a Invierii, dovedeste adevarul de credinta ortodoxa, intrucit la fiecare sarbatoare a Pastelui, Sfinta Lumina apare la Mormantul Domnului. Credinciosii cred in coborirea acestui foc si dezaproba orice opinie ateista.