Robert Negoita da liber la ridicatul masinilor in Sectorul 3. In acelasi timp se desfiinteaza parcari pentru ca hingherii auto sa se imbogateasca

De astăzi, in Sectorul 3 a Capitalei, la ordinul lui Robert Negoită, autorităţile încep din nou să ridice autoturismele parcate neregulamentar. Şi nu este deloc ieftin să vă recuperaţi maşina, trebuie să plătiţi cel puţin 1.000 de lei. Firma care se ocupa este a primariei, dupa Modelul "Firea".

Primăria sectorului 3 a decis să ridice toate mașinile parcate neregulamentar și care încurcă traficul rutier și pietonal. Robert Negoită speculeaza o hotarare de Guvern care da voie primariilor sa ridice masinile parcate nergulamentar prin firme proprii, asigurand integritatea automobilelor. Asta dupa ce instantele de judecata decisesera ca masinile nu mai pot fi ridicate de firmele particulare, invocandu-se proprietatea privata si daunele aduse autoturismelor prin mutarea lor in tarcurile de sechestru. Negoita a fost primul care a pus in aplicare derogarea guvernamentala, infiintanand o firma a primariei specializata in acest sens, dupa modelul celor 22 de firme infiintate de Gabriela Firea la Primaria Capitalei. In acelasi timp, sub pretextul amenajarilor, se desfiinteaza cel putin doua parcari in Sectorul 3 al Capitalei, ca hingherii auto sa aiba de unde se imbogatii, cu "parandaratul" de rigoare.

În sectorul 3 al Capitalei locuiesc aproximativ 500.000 de oameni, iar primarul Robert Negoiță vrea să elibereze toate spațiile verzi, toate trecerile de pietoni și trotuarele pentru ca oamenii să poată circula în siguranță și fără să aibă astfel de obstacole. Motiv pentru care a desfiinta si cateva parcari. Ridicatul unei mașini nu este deloc ieftin pentru proprietar. Operațiunea costă cel puțin 500 de lei în care sunt incluse ridicarea, transportul și depozitarea. La acești bani se mai adaugă o amendă pentru parcare neregulamentară în valoare de cel puțin 580 de lei. În total este vorba despre o sumă de peste 1.000 de lei, pe care trebuie să o plătiți pentru a recupera automobilul. Trebuie, de asemenea, să aveți în vedere că depozitarea mașinii se taxează pe 24 de ore. Pentru o mașină neridicată în prima zi se adaugă un cost suplimentar de 50 de lei zilnic.

Luca Iliescu