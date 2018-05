Romania ar trebui sa interzica in 5 ani chipsurile, biscuitii si produsele fast-food

Grasimile trans ucid sute de mii de oameni si trebuie eliminate in urmatorii 5 ani, avertizeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii.

Aceste grasimi se regasesc in produse alimentare, cum sunt biscuitii, chipsurile, prajiturile dar si in mancarea fast-food. Autoritatile din Romania spun ca vor lua masuri in aceasta privinta, dar uita ca proiect de lege zace in parlament de doua luni. Medicii au reclamat ca grasimile trans, adica cele obtinute prin hidrogenarea uleilor vegetale, nu sunt sanatoase. Sunt folosite pe scara larga in fabricarea alimentelor. Se gasesc in margarina, in foile de placinta congelate, in chipsuri, biscuiti, hamburgeri, floricelele de porumb pentru cuptorul cu microunde, si lista ar putea continua. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general OMS: „'Acestea sunt ieftine si usor de folosit, fapt ce le face populare in randul producatorilor″

Doar ca Organizatia Mondiala a Sanatatii a tras concluzia, in urma unor studii, ca aceste grasimi duc la moartea celor care se hranesc cu ele ani de zile. ″OMS atrage atentia ca in ficare an 500 de mii de oameni mor din cauza grasimilor folosite in sistemul industrial pentru prajit. Estimarile arata ca inlocuirea lor cu uleiurile sanatoase va salva peste 10 milioane de oameni in 25 de ani de la eliminarea lor. Organizatia Mondiala a Sanatatii cere tarile sa elimine aceste grasimi trans in urmatorii 5 ani, operand modificari in legislatie sau prin preventie. Ele trebuie inlocuite cu grasimile de origine animala.

In locul produselor care contin aceste grasimi periculoase, medicii va sfatuiesc sa le alegeti pe cele care contin uleiuri de floarea soarelui, de in sau masline. Reprezentantii fabricantilor care vand astfel de produse spun ca se vor supune modificarilor legislatiei. Sorina Pintea: „Vrem sa facem asta in urmatorii 5 ani, cred ca este nevoie de un termen mai lung″. Culmea este ca in Parlament exista deja un proiect de lege pentru stabilirea continutului de acizi grasi trans in produsele alimentare destinate consumului uman care inca nu a fost luat in dezbatere.