Romania va fi "lovita" de ploaia cu praf saharian. Cum ne va afecta fenomenul

Dupa zapada portocalie, meteorologii anunta ploaia cu praf saharian. Fenomenul extrem este adus de un ciclon format deasupra Marii Negre. De maine se anunta precipitatii.

Va aduce un praf de culoare portocalie pe care il vom putea observa mai ales pe masini. Avertizarea meteorologilor intra in vigoare maine dimineta. Si incheiem saptamana in care praful saharian s-a amestecat si cu ninsoare si am avut, astfel, zapada portocalie. Vorbim tot despre un ciclon format deasupra marii negre care aduce acest fenomen. Sunt, insa, si vesti bune. Acest praf nu ne poate afecta sanatate, ajunge in tara noastra in cantitati mult prea mici ca sa ne ingrijoram.

"Pe 26 martie 2018, in a doua parte a zilei, deasupra regiunii noastre se va afla o masa de aer care va contine praf saharian. Acest praf nu reprezinta un pericol pentru populatie, insa in cazul averselor e posibil sa il regasiti pe ferestre si masini", explica meteorologii de la ANM. Va fi observat mai intens, spun specialistii, in zona Moldovei - Iasi, Suceava sau Botosani. Dupa ploile cu praf din Sahara trebuie sa ne pregatim de primavara. weekendul viitor vom avea si 20 de grade.