Romanii, braconajul si dinozaurii! Cum dispar oasele unor animale preistorice

Cand e vorba de braconaj, romanii stau extrem de bine in topul celor mai ''braconiere'' state din Europa. Romania ocupa un loc cinci in ceea ce priveste traficul cu obiecte care apartin patrimoniului stiintific si cultural national. Practic, tara noastra este victima unei veritabile „hemoragii" de valori, in urma careia milioane de euro se pierd fara urma.

Cu toate ca nu afecteaza bunuri culturale de o valoare similara celei din traficul cu antichitati, afacerile cu fosile sunt aproape la fel de paguboase: este vorba despre relicvele unor animale preistorice care, pastrate din vremuri imemoriale, dispar inainte de a putea fi cercetate de catre oamenii de stiinta.

Conform specialistilor, fosilele „sunt oase sau schelete de animale, cochilii de moluste sau resturi de copaci care s-au pietrificat in decursul a milioane de ani si au ajuns pana la noi in aceasta forma". Pentru oamenii de stiinta, ele vorbesc despre modul cum au trait si au murit vietatile respective, dar si despre conditiile de mediu de acum multe mii si milioane de ani. Teoretic, fosilele ar trebui sa aiba doar o valoare strict stiintifica. Insa raritatea lor, dublata adeseori de aspectul straniu, le-au transformat in obiect al pasiunii unor colectionari.

De asemenea, legea mai prevede, in Art. 32, lit. b: „colectarile de fauna, fosile sau de obiecte de interes arheologic, efectuate fara autorizatie in pesteri". Dar, in ciuda acestor prevederi, fosilele deosebit de valoroase pleaca din tara ilegal si ajung in colectii particulare. Asta, in cazul in care nu se vand, pur si simplu, pe ebay.com. Spre deosebire de restul Europei, in tara noastra nu exista prea multi colectionari de „ciolane stravechi". Astfel ca, in aceasta privinta, nu putem vorbi despre o „piata interna". In schimb, fosilele romanesti merg foarte bine „la export". Iar pentru acesta s-au pus la punct adevarate „retele specializate".