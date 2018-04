Romanii, din nou in minivacanta! Ziua de luni, 30 aprilie, ar putea fi declarata zi libera

Ziua de luni, 30 aprilie, ar putea fi declarata zi libera pentru salariatii din sectorul public, pentru a face "punte" cu data de 1 mai, au declarat surse guvernamentale.

Astfel, o noua minivacanta se intrevede pentru romani, caci vor avea, pe langa weekend, si zilele de luni si marti libere. 1 mai pica, anul acesta, marti. Proiectul de hotarare in acest sens ar putea fi aprobat joi in sedinta de Guvern. Potrivit prevederilor legale in vigoare, angajatii care sunt nevoiti sa lucreze inclusiv in zilele considerate libere, vor primi in plus la salariu, adica ziua lucrata va fi platita dublu.

Sarbatorile legale in Romania sunt zilele declarate prin lege ca fiind nelucratoare, altele decat zilele de week-end. In zilele de sarbatoare legala nu se lucreaza, cu exceptia unitatilor sanitare si a celor de alimentatie publica, precum si a unitatilor in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita procesului de productie sau specificului activitatii. Salariatii care lucreaza in astfel de unitati au dreptul la compensarea cu timp liber corespunzator, acordat in urmatoarele 30 de zile.