S-a aflat. Care e cea mai mare pensie din Romania si cine o primeste

Ministrul Muncii, Lia Olguta vasilescu, a anuntat, intr-o emisiune tv, care este cea mai mare pensie platita de Casa de Pensii si unde a lucrat pensionarul.

„Cred ca am vazut la un magistrat de 50.000. Am vazut in presa. Pe registre, avem in plata la Casa Nationala de Pensii... cred ca cea mai mare pensie era undeva la 18.000. O persoana care lucrase in mediul privat, ca director de banca, ceva de genul acesta, si care era pe contributivitate", a spus marti seara, ministrul Lia Olguta Vasilescu, in cadrul emisiunii „Romania9" de la TVR1.